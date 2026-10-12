Así queda la tabla general tras la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Concluyó la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, luego del parón por Fecha FIFA, y el América se coloca como líder general de la competencia tras su empate ante Rayados y aprovechando la caída del Toluca, mientras que el Querétaro sigue en plan grande escalando posiciones hasta llegar al tercer lugar.

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Así va la tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 11

El Querétaro sigue imparable y este sábado consiguió una nueva victoria tras derrotar al Atlante en la cancha del Estadio Corregidora que le permitió escalar hasta la tercera posición general, con un partido pendiente e incluso con posibilidades de ser el superlíder.

Por su parte, las Águilas, que también tienen un juego menos, se separaron del Toluca, luego de que los Diablos Rojos cayeran ante Tigres que hiló su segunda victoria consecutiva.

El que también anda enrachado son los Santos Laguna que ganaron su cuarto partido consecutivo tras remontar ante el Atlético de San Luis y los que no pudieron ganar a pesar de tener una cómoda ventaja fueron el Pachuca y los Pumas que ganaban sus partidos por 3-1 y terminaron igualando ante Necaxa y Cruz Azul, respectivamente.

América - 21 puntos Toluca - 20 puntos Querétaro - 20 puntos Chivas - 19 puntos León - 18 puntos Atlas - 18 puntos Cruz Azul - 17 puntos Tijuana - 15 puntos Puebla - 15 puntos Rayados - 14 puntos Pachuca - 13 puntos Pumas 13 - puntos Tigres - 13 puntos Santos Laguna - 13 puntos Atlético de San Luis - 12 puntos Atlante - 11 puntos Necaxa - 9 puntos Bravos de Juárez - 4 puntos

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