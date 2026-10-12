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Así queda la tabla general tras la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Terminó una nueva jornada de la Liga BBVA MX y el América toma la cima aprovechando la derrota del Toluca

Liga BBVA MX Apertura 2026 America vs Monterrey
Santiago Bueno celebrates his goal 1-1 with Santiago Ramos of America during the 11th round match between America vs (and) Monterrey as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on October 10, 2026 in Mexico City, Mexico.|--MexSport Agency--/--MexSport Agency--

Escrito por: Francisco Fernández

Concluyó la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, luego del parón por Fecha FIFA, y el América se coloca como líder general de la competencia tras su empate ante Rayados y aprovechando la caída del Toluca, mientras que el Querétaro sigue en plan grande escalando posiciones hasta llegar al tercer lugar.

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Así va la tabla general del Apertura 2026 tras la Jornada 11

El Querétaro sigue imparable y este sábado consiguió una nueva victoria tras derrotar al Atlante en la cancha del Estadio Corregidora que le permitió escalar hasta la tercera posición general, con un partido pendiente e incluso con posibilidades de ser el superlíder.

Por su parte, las Águilas, que también tienen un juego menos, se separaron del Toluca, luego de que los Diablos Rojos cayeran ante Tigres que hiló su segunda victoria consecutiva.

El que también anda enrachado son los Santos Laguna que ganaron su cuarto partido consecutivo tras remontar ante el Atlético de San Luis y los que no pudieron ganar a pesar de tener una cómoda ventaja fueron el Pachuca y los Pumas que ganaban sus partidos por 3-1 y terminaron igualando ante Necaxa y Cruz Azul, respectivamente.

  1. América - 21 puntos
  2. Toluca - 20 puntos
  3. Querétaro - 20 puntos
  4. Chivas - 19 puntos
  5. León - 18 puntos
  6. Atlas - 18 puntos
  7. Cruz Azul - 17 puntos
  8. Tijuana - 15 puntos
  9. Puebla - 15 puntos
  10. Rayados - 14 puntos
  11. Pachuca - 13 puntos
  12. Pumas 13 - puntos
  13. Tigres - 13 puntos
  14. Santos Laguna - 13 puntos
  15. Atlético de San Luis - 12 puntos
  16. Atlante - 11 puntos
  17. Necaxa - 9 puntos
  18. Bravos de Juárez - 4 puntos

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