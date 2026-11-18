La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026 se inaugura este jueves 19 de noviembre y la Selección Mexicana es una de los 48 equipos que buscan alzar la Copa el próximo 13 de diciembre cuando se juegue la final.

Cinco jugadores con doble nacionalidad (Estados Unidos y México) se encuentran en los 21 convocados por el técnico nacional Jürgen Castañeda. Marcelo Ávalos, Jonathan de la Fuente, Matthew Arana, Da’vian Kimbrough y Juan Carlos Martínez Jr. eligieron representar a la Selección Mexicana que comenzará su aventura mundialista el próximo sábado 21 de diciembre ante su similar de Rumania.

¿Quiénes son Jürgen Castañeda. Marcelo Ávalos, Jonathan de la Fuente, Matthew Arana, Da’vian Kimbrough y Juan Carlos Martínez Jr.?

Marcelo Ávalos: Guardameta de 1.88 m formado en academias de la MLS (Philadelphia Union y San Jose Earthquakes). Nació en Salinas, California, y cuenta con triple elegibilidad (México, Estados Unidos e Islandia por ascendencia materna).

Jonathan de la Fuente: Nacido en Estados Unidos en junio de 2009, se desempeña principalmente como mediocampista (y ocasional lateral/defensa) en la estructura del Colorado Rapids, club con el que ya ha recibido llamados al primer equipo en la MLS.

Matthew Arana: Originario de Rosharon, Texas (nacido en agosto de 2010), hizo historia en marzo de 2026 al firmar como el jugador más joven en integrarse al primer equipo del Houston Dynamo con 15 años.

Da’vian Kimbrough: Nacido en Woodland, California (febrero de 2010), es una de las mayores promesas tras debutar como profesional a los 13 años con Sacramento Republic. En 2026 pasó a la organización del FC Dallas (North Texas SC) y optó por representar a México sobre Estados Unidos.

Juan Carlos Martínez Jr.: Nacido en Los Ángeles, California (enero de 2010), de padres mexicanos (de Michoacán y Tijuana). A diferencia de los otros convocados nacidos en Estados Unidos, milita en el futbol mexicano con las fuerzas básicas del Querétaro.

Calendario de la Selección Mexicana en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026