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Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians: Ver ONLINE, GRATIS y EN VIVO el resultado de la transmisión HOY jueves 15 de octubre, Juego de la serie 3 de Campeonato de la Liga Americana de los playoffs MLB 2026; marcador en directo y por internet

Tampa Bay Rays y Cleveland Guardians están empatados en la serie después de dos partidos. Sigue el resultado en vivo a través de Azteca Deportes

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Escrito por: Francisco Fernández

Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana en el que se enfrentan este jueves 15 de octubre los Tampa Bay Rays en contra de los Cleveland Guardians a disputarse en el Progessive Field luego de una victoria para cada bando, por lo que este encuentro podría marcar el rumbo del próximo invitado a la Serie Mundial.

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