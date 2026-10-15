Club América tendrá cambios para la recta final del Apertura 2026: Almada ya decidió a quién moverá

El Club América es uno de los clubes más sólidos de la Liga BBVA MX en este 2026. Los dirigidos por Guillermo Almada parten como únicos líderes del Apertura con 21 unidades, debiendo aún una jornada. Sin embargo, el técnico uruguayo cree que su equipo todavía tiene margen de mejora pensando en la conquista del título a fin de año.

Con un saldo de seis triunfos, tres empates y una sola derrota, las Águilas parten como uno de los principales favoritos de cara a la Liguilla. No obstante, Almada cree que hay un aspecto mejorable cuando su equipo no tiene el balón dominado y que, si logra perfeccionarlo, será clave para alcanzar el objetivo del campeonato.

Guillermo Almada y su plan de juego para la recta final del Apertura 2026

Según la información que compartió el periodista León Lecanda, el América planea realizar cambios tácticos en la recuperación del balón. Este es uno de los aspectos principales de la ideología de Guillermo Almada y que ya se vio plasmado en el equipo, pero el entrenador desea que se aplique de forma más efectiva.

|Crédito: Instagram/@clubamerica

Además, el técnico charrúa cree que su equipo puede tener una mayor fluidez mientras tiene la posesión del balón en ataque, un aspecto que buscará mejorar para aumentar la tasa de ocasionas generadas en los partidos. De todos modos, el camino parece ser el correcto previo al comienzo de la recta final del Apertura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



“La consistencia en todas las fases de juego, lo que Guillermo Almada quiere es que su equipo sea más constante en las recuperaciones con la presión alta en las transiciones defensa ataque y también en las posesiones“, expresó el corresponsal.

¿Qué partidos le quedan al América en el Apertura 2026?

Al América le quedan siete partidos por disputar en la fase regular del Apertura 2026, incluido el pendiente de la Jornada 7 ante Tijuana. Los dirigidos por Guillermo Almada tendrán un cierre exigente, con cinco encuentros durante lo que resta de octubre y dos más en noviembre. Así será su calendario:



Jornada 12: León vs América — sábado 17 de octubre.

Jornada 13: Atlas vs América — miércoles 21 de octubre.

Jornada 14: América vs Pachuca — domingo 25 de octubre.

Pendiente de la Jornada 7: América vs Tijuana — miércoles 28 de octubre.

Jornada 15: América vs Toluca — sábado 31 de octubre.

Jornada 16: Pumas vs América — sábado 7 de noviembre.

Jornada 17: Tigres vs América — sábado 21 de noviembre.

Las Águilas tendrán 21 puntos en disputa para intentar asegurar el liderato. Además, deberán aprovechar sus compromisos como locales, ya que cerrarán el torneo con dos visitas de alta exigencia ante Pumas y Tigres.