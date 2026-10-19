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Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 19 de octubre; Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de Playoffs de MLB

Tampa Bay tiene la oportunidad de sellar su boleto a la Serie Mundial frente a Cleveland, que está obligado a ganar para mantenerse con vida.

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Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.|Especial

Escrito por: Ariel Velázquez

La temporada puede terminar para Cleveland o convertirse en una nueva oportunidad para desafiar los pronósticos. Los Tampa Bay Rays llegan al sexto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de MLB con ventaja de 3-2 y la posibilidad de cerrar la eliminatoria ante su público. Los Guardians necesitan ganar para forzar un séptimo y definitivo encuentro.

Tampa Bay tomó el control después de ganar dos de los últimos tres partidos disputados en Cleveland. La victoria por 3-1 en el Juego 5 reforzó el impulso de los Rays, que encontraron en su pitcheo y en una ofensiva oportuna las herramientas para colocarse a un paso del campeonato de la Liga Americana.

El mexicano Jonathan Aranda es uno de los nombres a seguir en la ofensiva de Tampa Bay, junto con Yandy Díaz y Junior Caminero. Del otro lado, Cleveland necesita aprovechar cada oportunidad frente al pitcheo rival y encontrar respuestas con corredores en base para extender su temporada. La presión será máxima en un encuentro en el que cada lanzamiento puede acercar a un equipo a la gloria o dejarlo fuera de la pelea.

Los Milwaukee Brewers esperan al ganador para disputar la Serie Mundial, cuyo primer juego está programado para el viernes 23 de octubre. Tampa Bay busca volver al Clásico de Otoño por primera vez desde 2020, mientras Cleveland intentará evitar la eliminación y mantener vivo el sueño de conquistar el título.

¿Dónde mirar Tampa vs Cleveland de la MLB en vivo?

Podrás ver totalmente en vivo el minuto a minuto que estamos haciendo en nuestra cobertura en directo del Guardians vs Rays, con el marcador, las carreras, las jugadas decisivas y el resultado final.

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