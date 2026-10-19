Series de Campeonato MLB 2026: Horario para VER EN VIVO el Juego 6 Rays vs Guardians HOY lunes 19 de octubre

Se trata, sin duda, de una de las series más importantes y niveladas que las Grandes Ligas han tenido en los últimos años. Las Finales de Conferencia dentro de la Liga Americana de la MLB siguen su curso, por lo que es preciso que conozcas todos los detalles sobre el partido entre Rays y Guardians.

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Será este lunes 19 de octubre cuando se lleve a cabo el Juego 6 correspondiente a las Series de Campeonato entre los Rays y los Guardians. Ante tal situación, no está de más que conozcas el horario de este cotejo y el rival a quien el ganador se medirá en la Serie Mundial de la MLB.

¿Cómo llegan Rays y Guardians al Juego 6 de las Series de Campeonato de la MLB?

A diferencia de lo que ocurrió con las Series de Campeonatos de la Liga Nacional, la Liga Americana aún no conoce al equipo que irá directamente a la Serie Mundial de Béisbol toda vez que, después de cinco compromisos, son los Rays quienes acumulan una mínima ventaja al dominar 3-2 a su rival.

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Icyyyyy #ForTampaBay | #Postseason https://t.co/cVWof2NarL — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) October 18, 2026

Sin embargo, vale decir que los Rays cerrarán estos dos últimos compromisos en su cancha y ante su gente. Debido a esto, los pronósticos y las apuestas consideran que serán los Rays quienes llegarán a la gran Serie Mundial en la búsqueda de sumar su primer título.

Dicho lo anterior, es preciso mencionar que el ganador entre los Rays y los Guardians enfrentarán en la Serie Mundial de la MLB a los Brewers de Milwaukee, equipo que demostró ser el mejor de las Grandes Ligas y que venció en su serie a los Dodgers de Los Ángeles.

¿Cuándo y a qué hora ver a los Rays vs Guardians?