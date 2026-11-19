Este sábado 21 de noviembre del 2026, se enfrentan Tigres vs América en la jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en el Estadio Universitario.

⚽️💥 Jueves de futbol y la mira puesta en nuestro encuentro de este sábado en casa. pic.twitter.com/5mGSji4hGj — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 19, 2026

Partido clave para el conjunto de Coapa que buscará la victoria ya que todavía se encuentra en la pelea por el primer lugar de la Liga BBVA MX. Llega en el segundo lugar de la tabla con 30 puntos conseguidos y siendo la mejor ofensiva del torneo con 38 goles anotados.

Tigres, por su parte, se encuentra en la parte baja de la clasificación y buscará cerrar el torneo con una victoria ante su afición.

Tigres vs América

Jornada 17 del Apertura 2026

Horario: 21:10 horas tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

El resultado que necesita América para quedarse con el primer lugar del Apertura 2026

Cruz Azul llega en el primer lugar de la tabla con 32 puntos, mientras que Chivas aparece en el tercer lugar con 30 puntos. Por eso, una victoria del América en el Volcán lo dejaría temporalmente en el primer lugar a la espera del resultado del domingo entre Chivas vs Cruz Azul, partido en el que con un empate o derrota de la Máquina por una diferencia corta de goles, permitiría a las Águilas quedarse con el primer lugar.

El horario de juego para el Tigres vs América

El partido comienza en punto de las 21:10 horas tiempo del centro de México, para que no te pierdas

¿Cómo ver EN VIVO y GRATIS el Tigres vs América?

El Tigres vs América es un partido que vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y la app y sitio web de TV Azteca Deportes. La transmisión comienza en punto de las 20:55 horas tiempo del centro de México.

El juego tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Zague, Jorge Campos y Alvaro López Sordo.