Toluca llega a la Jornada 17 del Apertura 2026 con la esperanza de poder terminar en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Por fin nos volveremos a ver 🤩@RoshfransMX pic.twitter.com/qEONzfMAQn — Toluca FC (@TolucaFC) November 19, 2026

Los diablos pueden terminar en el segundo puesto con una combinación de resultados con América y Chivas que le beneficien.

Los resultados que necesita Toluca para terminar en segundo lugar

Toluca llega en el cuarto lugar de la tabla con 27 puntos conseguidos, por debajo se encuentra el Atlas con 27 puntos pero con una diferencia de goles que beneficia a los Diablos. En el segundo y tercer lugar se ubican América y Chivas con 30 puntos.

Por lo que para quedar en el segundo lugar, Toluca necesita vencer a Pachuca, en un juego clave para los Tuzos que necesitan la victoria para meterse a la Liguilla y que Chivas pierda ante Cruz Azul y el América termine perdiendo ante Tigres.

Con la combinación de esos tres resultados, los diablos quedarían en segundo lugar de la tabla. Cualquier otro resultado, lo dejaría sin posibilidades de pelear por el segundo lugar.

Los escenarios de resultados son muy viables pero tambien cerrados pues los equipos involucrados buscan poder llevarse los tres puntos para clasificar a la Liguilla, asegurar el primer lugar de la tabla o terminar lo más arriba posible en la tabla.

Los juegos de la Jornada 17 del Apertura 2026

Los partidos que se van a disputar en la Jornada 17 del Apertura 2026 son:

Viernes 20 de noviembre

Puebla vs Atlético de San Luis — 19:00 hrs

FC Juárez vs Atlas — 21:00 hrs

Tijuana vs Atlante — 21:00 hrs

Sábado 21 de noviembre

Pachuca vs Toluca — 16:50 hrs

Santos Laguna vs León — 17:00 hrs

Pumas vs Monterrey — 19:00 hrs

Tigres vs América — 21:00 hrs

Domingo 22 de noviembre