¡Toluca enciende las alarmas! Liga cinco partidos sin ganar y se hunde en pleno Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El Toluca está en caída libre y este miércoles 21 de octubre extendió su racha de partidos sin ganar a cinco tras empatar 2-2 ante los Xolos de Tijuana en partido de la Jornada 13 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, algo que no vivía desde el Apertura 2022.

Te puede interesar: Mundial Sub 17 Femenil: ¿Qué necesita México para AVANZAR a octavos de final en el torneo?

Toluca vs Tijuana| Resumen y Goles | Highlights | J13 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

La peor racha del Toluca desde el Apertura 2022

La última vez que el Toluca acumuló más de cinco partidos sin ganar fue en el Apertura 2022 cuando no pudieron salir victoriosos durante siete partidos y terminando con tres derrotas y cuatro empates durante la gestión de Nacho Ambriz como director técnico.

Sin embargo, en aquella ocasión los Diablos Rojos acabaron la fase regular de nuestro bondadoso campeonato en el sexto puesto y avanzaron a la Liguilla a través del repechaje. Ya en la Fiesta Grande del futbol mexicano superaron instancias hasta llegar a la Final que terminarían perdiendo contra el Pachuca.

Actualmente, el Toluca marcha cuarto de la clasificación con 22 puntos, luego de haber peleado el liderato general con el América durante gran parte de la campaña y tendrá un cierre complicado al enfrentarse al León, las Águilas, Rayados y Pachuca.

Se trata del peor momento de los Diablos Rojos bajo la dirección técnica de Antonio 'Turco' Mohamed y su última victoria data del 15 de septiembre cuando vencieron al Puebla en calidad de visitante y su panorama no parece mejorar ya que de los cuatro partidos que le restan solo uno será en casa.

Próximos partidos del Toluca

Jornada 14 | León vs Toluca

Jornada 15 | América vs América

Jornada 16 | Toluca vs Rayados

Jornada 17 | Pachuca vs Toluca



Te puede interesar: Mundial Sub 17 Femenil: ¿Qué necesita México para AVANZAR a octavos de final en el torneo?