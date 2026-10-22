Mundial Sub 17 Femenil: ¿Qué necesita México para AVANZAR a octavos de final en el torneo?

México consiguió una victoria fundamental este jueves 22 de octubre en partido de la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA Sub 17 Femenil tras remontar ante Chile por 3-1 y con ello sumar tres puntos que le permiten aspirar a clasificar a los Octavos de Final del campeonato.

Te puede interesar: México remonta ante Chile y suma su primera victoria en la Copa Mundial Femenil Sub 17

Toluca vs Tijuana| Resumen y Goles | Highlights | J13 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

¿Qué necesita México para avanzar a los Octavos de Final del Mundial Femenil Sub 17?

Los dos mejores equipos de cada grupo, además de los cuatro mejores terceros lugares, avanzan a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA Sub 17 Femenil, lo que abre las posibilidades de que México se clasifique a la siguiente ronda.

Sin embargo, para evitar pasar sobre saltos, México necesitará la victoria ante Australia el próximo domingo 25 de octubre en el juego de la Jornada 3 de la Fase de Grupos, para así asegurar el pase a la siguiente ronda.

Incluso una victoria por diferencia de más de cuatro goles, combinada con una derrota de España por mismo resultado ante las chilenas, le permitiría al conjunto Azteca aspirar al primer lugar del sector por mejor diferencia de anotaciones.

En caso de que las mexicanas repartan unidades contra Australia, tendrán que esperar a que Chile pierda con España para mantener el segundo lugar de su sector, mientras que una derrota con las oceánicas, combinada con un triunfo de las andinas condenaría a México a la eliminación.

#Sub17 | 🇲🇽🔥 ¡TRIUNFO DE MÉXICOOOO! 💚⚽️



¡Nuestra Selección se impone ante Chile y suma una gran victoria en el Mundial! 🤩🙌🏼



¡VAAAAAMOS, MÉXICOOOO! 🇲🇽❤️‍🔥#U17WWC pic.twitter.com/OkG8XphXOh — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) October 22, 2026

Así va el Grupo F del Mundial Sub 17 Femenil

España - 6 puntos México - 3 puntos Chile - 1 punto Australia - 1 punto

Próximo partido de México

México vs Australia

Domingo 25 de octubre

Hora: 9:00 horas, tiempo del centro de México

Complejo Deportivo Rey Mohammed VI

Te puede interesar: ¡Canelo entrena como un auténtico campeón de los pesos pesados! El mexicano prepara su regreso con una fórmula de élite