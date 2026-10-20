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Del Super Bowl al Thanksgiving: U2 vuelve a la NFL 25 años después de una noche que marcó a Estados Unidos

U2 volverá a un escenario de la NFL en Thanksgiving, 25 años después del histórico medio tiempo del Super Bowl que rindió homenaje a las víctimas del 11-S

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Durante 1995 U2 reapareció con “Hold me, Thrill me, Kiss me, Kill me”, una pieza de glam rock para la película Batman Forever.

Escrito por: Ariel Velázquez

La última vez que U2 protagonizó un espectáculo de medio tiempo de la NFL, Estados Unidos todavía intentaba recuperarse de las heridas del 11 de septiembre. Era febrero de 2002, Tom Brady estaba por conquistar el primero de sus siete anillos de Super Bowl y Bono cantaba frente a una enorme pantalla donde aparecían los nombres de las víctimas de los atentados terroristas. Aquella presentación convirtió un concierto de 12 minutos en uno de los momentos más conmovedores en la historia del deporte estadounidense.

Casi un cuarto de siglo después, la banda irlandesa volverá a ocupar un escenario de la NFL. Este martes se dio a conocer que U2 encabezará el espectáculo de medio tiempo del encuentro entre Green Bay Packers y Los Angeles Rams, programado para el miércoles 25 de noviembre de 2026 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, durante la víspera del Día de Acción de Gracias.

Con mucho simbolismo

U2 celebra 50 años desde su formación en Dublín, en 1976, mientras la NFL continúa ampliando sus grandes acontecimientos deportivos hacia nuevas fechas del calendario. La coincidencia con los Rams añade otra conexión histórica, porque fue precisamente esa franquicia, entonces instalada en St. Louis, la que perdió el Super Bowl XXXVI ante los Patriots mientras U2 protagonizaba el espectáculo de medio tiempo.

El Super Bowl que convirtió a U2 en parte de la memoria estadounidense

El 3 de febrero de 2002, en el Louisiana Superdome de Nueva Orleans, U2 interpretó Beautiful Day, MLK y Where the Streets Have No Name. La actuación llegó cinco meses después de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, que habían dejado cerca de 3,000 muertos y transformado profundamente la vida pública de Estados Unidos.

Durante la interpretación de Where the Streets Have No Name, los nombres de las víctimas comenzaron a desplazarse sobre una enorme pantalla. Al final, Bono abrió su chaqueta para mostrar una bandera estadounidense en el forro, una imagen que quedó asociada para siempre con aquella edición del Super Bowl.

El espectáculo acompañó una de las mayores sorpresas deportivas de su época. Los Patriots, dirigidos por Bill Belichick y con Brady como quarterback, derrotaron 20-17 a unos Rams que llegaban como favoritos y que contaban con Kurt Warner, Marshall Faulk e Isaac Bruce.

Aquel fue el comienzo de la dinastía de Nueva Inglaterra. Para U2, significó incorporarse a la historia cultural de un espectáculo que, con los años, se convertiría en una plataforma musical de alcance mundial.

Cuando U2 actuó en el Super Bowl de 2002, los Rams todavía representaban a St. Louis y tenían una de las ofensivas más espectaculares de la NFL. Ahora, la franquicia juega en Los Ángeles, en uno de los estadios más modernos del mundo, y volverá a compartir escenario con la banda irlandesa.

La presentación del 25 de noviembre también tendrá un significado especial para Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. U2 cumple medio siglo de historia, una trayectoria que incluye 22 premios Grammy y su ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.

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