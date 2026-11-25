El Club Deportivo Guadalajara sufrirá una sensible ausencia en el arranque de la Fiesta Grande, luego de confirmarse que Luis Romo quedó descartado para el partido Pachuca vs Chivas en la ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El capitán rojiblanco no realizó el viaje con el plantel dirigido por Gabriel Milito, convirtiéndose en la única baja del equipo para el compromiso de este jueves 26 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Hidalgo.

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La baja de Chivas en Liguilla responde a una lesión de Luis Romo catalogada como sobrecarga muscular, molestia que arrastra desde su participación con la Selección Mexicana en la Fecha FIFA de noviembre y que se intensificó previo al cierre de la fase regular.

Aunque el cuerpo técnico descartó un problema de gravedad, optó por no arriesgarlo en el primer capítulo de la serie, manteniendo la misma precaución por la cual tampoco vio minutos en la victoria 1-0 frente a Cruz Azul de la Jornada 17.

¿Cuándo volverá Luis Romo con Chivas y quién lo suplirá ante Pachuca?

Ante la ausencia de su referente en el mediocampo, José Castillo apunta a repetir en el once titular para cubrir la zona en este Pachuca vs Chivas.

El defensor sí integró la convocatoria que viajó a Hidalgo luego de confirmarse que su salida de cambio ante La Máquina respondió únicamente a fatiga física.

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Por su parte, Luis Romo permanecerá en Guadalajara enfocado en su rehabilitación con el objetivo de reaparecer el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas en el Estadio Akron.

En el duelo de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026, el Rebaño Sagrado buscará sellar su pase a las Semifinales respaldado por la ventaja deportiva que obtuvo tras finalizar como superlíder general del certamen.