La Liguilla del Apertura 2026 ofrece una serie de alto voltaje entre el líder absoluto de la fase regular y uno de los equipos más encendidos del cierre de campeonato. Pachuca recibirá a Chivas en el Estadio Hidalgo por el partido de ida de los Cuartos de Final, en un compromiso que promete paridad táctica desde el inicio.

Para anticipar lo que puede ocurrir en los primeros noventa minutos de la eliminatoria, distintas plataformas estadísticas y herramientas de inteligencia artificial analizaron los datos recientes de ambos conjuntos y entregaron su veredicto.

Esto dice la IA para el Pachuca vs Chivas de Cuartos de Final

Las simulaciones algorítmicas y reportes especializados como ScoreGPT, coinciden en proyectar un encuentro muy cerrado, con pronóstico reservado pero una ligera inclinación hacia el triunfo de Chivas o el empate en territorio hidalguense.

Gabriel Milito y su reflexión en Chivas tras el liderato: “todos de cero”

El principal respaldo para el Rebaño Sagrado radica en la regularidad mostrada bajo la conducción de Gabriel Milito. El cuadro rojiblanco finalizó en lo más alto de la tabla con 33 unidades, presumió la zaga más sólida del certamen con apenas 15 tantos en contra y concluyó la fase regular sin derrotas fuera de casa, sumando además nueve duelos consecutivos sin caer ante los Tuzos.

Pachuca llega como el gran favorito

Pese al favoritismo estadístico visitante, la inteligencia artificial advierte que Pachuca llega en pleno ascenso futbolístico. Aunque ocupó el octavo lugar con 25 puntos, el conjunto blanquiazul hilvanó cuatro victorias seguidas —incluyendo golpes de autoridad frente a Toluca, Tigres y América— apoyado en el poder goleador de Salomón Rondón.

El antecedente inmediato en el Estadio Hidalgo terminó 1-1 durante la Jornada 6, reflejando la igualdad entre ambos planteles. De cara a este choque, los Tuzos lamentan las bajas por lesión de Andrés Micolta y Alexéi Domínguez, mientras que Guadalajara no contará con Miguel Gómez y mantiene entre algodones a Luis Romo por una sobrecarga muscular.