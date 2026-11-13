Quién es Jesús Hernández, el jugador que sería la debilidad de Gabriel Milito en Chivas

Jesús Hernández Moreno es uno de los futbolistas jóvenes que busca consolidarse en el proyecto de Gabriel Milito, quien tiene la mejor defensa del torneo con dato que lo respalda. El delantero, nacido en Santiago de Querétaro, cuenta con experiencia en el futbol mexicano y español, además de un proceso reciente con Tapatío que le permitió acercarse a Chivas.

La debilidad de Gabriel Milito

El delantero tiene 22 años y comenzó su formación futbolística en las fuerzas básicas de Gallos Blancos, antes de buscar oportunidades en otras instituciones de la Liga BBVA MX, que entra en el ranking de las mejores del mundo.

Jesús Hernández El delantero ya debutó con Chivas, luego de un paso por España. (Instagram: @jesushernandezz_)

Una de las experiencias más relevantes de su trayectoria fue en España, cuando llegó al Elche en 2023. Durante esa etapa tuvo acercamientos con el primer equipo de la institución, aunque no consiguió establecerse de manera permanente en la máxima categoría.

Posteriormente, regresó al futbol mexicano y pasó por Tijuana y Dorados de Sinaloa, antes de incorporarse al club rojiblanco a principios de 2026.

Lo que llamó la atención de Milito

El jugador de 22 años se incorporó al Tapatío como refuerzo para el Clausura 2026. En este torneo marcó 2 goles en 15 partidos disputados. Sus actuaciones le abrieron la puerta a la categoría Sub-21, con la que consiguió el título.

El rendimiento del atacante le permitió trabajar con el primer equipo durante la pretemporada rumbo al Apertura 2026 y la Leagues Cup. El cuerpo técnico de Gabriel Milito lo incluyó en los trabajos, donde pudo compartir entrenamientos con futbolistas de mayor experiencia. Esta oportunidad representó un paso importante dentro de su proceso para competir por un lugar en la plantilla del primer equipo.

Ante la salida de Armando González, Milito le dio la oportunidad de integrarse a Chivas e incluso debutó en el duelo contra Tigres en el Estadio Akron.