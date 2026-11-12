Manchester United decidió cambiar de rumbo. El club inglés anunció este jueves la salida de Michael Carrick como entrenador del primer equipo, una decisión que llega después de uno de los peores comienzos de temporada en la historia de la institución.

El empate 4-4 frente al Aston Villa terminó por agravar la situación de los Red Devils, que ocupaban el puesto 18 de la Premier League, con apenas ocho puntos después de 10 jornadas y una sola victoria en el campeonato.

Carrick había firmado un contrato por dos años, pero su etapa terminó antes de cumplir seis meses. El Manchester United justificó el movimiento por la necesidad de recuperar el rumbo deportivo.

“Después de un comienzo decepcionante de temporada, el club ha llegado a la extremadamente difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestras ambiciones”, comunicó la institución

El siguiente movimiento apunta a Mauricio Pochettino, actual seleccionador de Estados Unidos, aunque su eventual llegada a Old Trafford también podría provocar un cambio de grandes dimensiones en el futbol internacional.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

Pochettino, el elegido para tomar las riendas del Manchester United

El nombre de Mauricio Pochettino tomó fuerza en las últimas horas como el principal candidato para ocupar el banquillo de Old Trafford. El argentino, de 54 años, tiene contrato con la selección de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030, pero el interés del Manchester United podría cambiar sus planes.

De acuerdo con información de The Athletic, el United ya había trabajado en la posibilidad de contratarlo y avanzaba en las gestiones para convertirlo en el sucesor de Carrick. La información también apunta a que el argentino estaría dispuesto a regresar a la Premier League, donde dirigió anteriormente al Southampton, Tottenham y Chelsea.

La agencia Associated Press también reportó que el club inglés había realizado preparativos para una posible contratación de Pochettino.

El argentino llegó a la selección estadounidense en octubre de 2024 y condujo al equipo hasta los octavos de final del Mundial de 2026. Su salida obligaría a US Soccer a buscar un nuevo responsable para el proyecto rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

¿Pep Guardiola a la selección de Estados Unidos?

La posible salida de Pochettino abrió un escenario todavía más llamativo. Según un reporte de The Athletic, firmado por Paul Tenorio, Henry Bushnell y Tom Bogert, Pep Guardiola se perfila como uno de los principales objetivos de US Soccer para ocupar el puesto de seleccionador nacional si el argentino se marcha al Manchester United.

El técnico español, quien dejó el Manchester City al finalizar la temporada 2025-26, habría sido considerado internamente en distintos niveles del proceso de evaluación de la federación estadounidense.

Sin embargo, su contratación no sería sencilla. Guardiola también ha sido vinculado con otros proyectos y anteriormente rechazó la posibilidad de dirigir a la selección de Italia.

El entrenador catalán ya había tenido acercamientos con US Soccer durante el proceso de búsqueda que terminó con la contratación de Pochettino en 2024.