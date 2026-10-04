ÚLTIMA HORA: Mexicano sepulta a los Yankees y pone a los Rays arriba en la Serie Divisional

El mexicano Jonathan Aranda necesitó un swing para poner a los Yankees contra las cuerdas. El tijuanense conectó un cuadrangular solitario frente a Gerrit Cole en la tercera entrada y Tampa Bay convirtió esa carrera en una victoria de 1-0 sobre los Yankees Nueva York en el primer juego de la Serie Divisional de la Liga Americana.

El batazo del tijuanense fue prácticamente todo el respaldo que Drew Rasmussen necesitó. El abridor de los Rays transformó el Tropicana Field en territorio prohibido para la ofensiva neoyorquina y mantuvo un juego sin hit hasta el octavo episodio.

Aranda llegó al turno como segundo bate de Tampa Bay, detrás de Yandy Díaz y por delante de Junior Caminero, dentro de una alineación que enfrentaba a uno de los nombres más importantes de la rotación de los Yankees. Cole había terminado la temporada regular con marca de 10-9 y efectividad de 3.61, pero el mexicano encontró la manera de castigarlo en el escenario más importante del año.

El cuadrangular no necesitó compañía. Tampa Bay no volvió a cruzar el plato y tampoco necesitó una ofensiva explosiva porque Rasmussen se encargó de convertir la mínima ventaja en una diferencia gigantesca.

Rasmussen convirtió el 1-0 de Aranda en una pesadilla para Nueva York

El derecho de los Rays estuvo a punto de escribir una página todavía más grande. Retiró a 15 bateadores consecutivos antes de que Austin Wells rompiera el juego sin hit con un doblete cuando había dos outs en la octava entrada. Wells intentó convertir el batazo en triple, pero fue puesto fuera en la antesala después de correr pese a la señal de alto del coach de tercera, Luis Rojas.

Rasmussen terminó su actuación con 10 ponches y dos bases por bolas. De sus 101 lanzamientos, 69 fueron strikes y generó 23 swings fallidos, números que explican por qué los Yankees pasaron prácticamente toda la noche buscando una respuesta que nunca apareció.

Drew Rasmussen maniató a los Yankees durante ocho innings.|Kim Klement Neitzel/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

El dominio del pitcher de Tampa Bay no fue una casualidad aislada. Apenas unos días antes, el 22 de septiembre, Rasmussen ya había lanzado seis entradas sin permitir imparable contra los Yankees antes de que Heliot Ramos acabara con el intento de juego sin hit en la séptima. Aquella salida requirió 114 lanzamientos y ayudó a Tampa Bay a conquistar la División Este de la Liga Americana.

Esta vez volvió a dejar a Nueva York al borde del vacío. La diferencia fue que ahora lo hizo en octubre y con Gerrit Cole enfrente.

Los Yankees quedaron reducidos a un solo imparable

Nueva York llegó a la Serie Divisional después de barrer a los Red Sox en la Serie de Comodines y con una ofensiva que había producido 18 carreras en esos dos encuentros. Contra Tampa Bay, el ataque desapareció.

La ausencia de Aaron Judge pesó desde antes del primer lanzamiento. El tres veces MVP de la Liga Americana quedó fuera del roster de la Serie Divisional debido a una lesión en la pantorrilla derecha. Judge solamente disputó 66 juegos durante la temporada y terminó con 18 cuadrangulares y 41 carreras producidas, cifras muy por debajo de su producción habitual.

Ryan Baker se encargó de cerrar la puerta en la novena entrada. Retiró a los tres bateadores que enfrentó y completó el salvamento. Cody Bellinger, quien había sido uno de los protagonistas de Nueva York en la ronda anterior, puso el último out con un rodado a primera base.

