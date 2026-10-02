CONFIRMADO: Los Yankees sufren problemas en el avión en su traslado a Tampa Bay

Los Yankees de Nueva York comenzaron su camino hacia la Serie Divisional de la Liga Americana con un contratiempo que retrasó su llegada a Tampa Bay. Una falla en el avión obligó a la novena neoyorquina a cambiar de aeropuerto y finalmente aterrizó en Florida alrededor de la 1 de la madrugada del viernes.

Nueva York tenía previsto salir el jueves desde el aeropuerto del condado de Westchester, al norte de la ciudad. La delegación llegó cerca de las 14:30 horas, pero el viaje se complicó por un problema en el sistema hidráulico de la aeronave.

“Problema con el sistema hidráulico. No tenía una escalera lo suficientemente alta para arreglarlo”, explicó el mánager Aaron Boone.

Los peloteros y miembros del cuerpo técnico permanecieron dentro del avión durante más de cinco horas mientras se buscaba una solución. Finalmente, el equipo tuvo que trasladarse por carretera unos 48 kilómetros hasta LaGuardia, en Queens, desde donde partió el vuelo chárter cerca de las 22:00 horas del este de Estados Unidos.

Los Yankees quedan varados más de cinco horas por una falla en el avión

El retraso convirtió un traslado que debía ser rutinario en una jornada de espera para los Yankees, que vienen de barrer a los Medias Rojas de Boston en la Serie de Comodines de la Liga Americana.

Durante las horas en tierra, los peloteros buscaron distintas maneras de pasar el tiempo. Algunos jugaron cartas y videojuegos, mientras otros siguieron por televisión el juego de la NFL y la Serie Divisional de la Liga Nacional.

@ShaunMorash Yankees charter was supposed to leave from White Plains but was cancelled and switched to LGA pic.twitter.com/FxT9xYuq6c — Dan Greenstein (@dg12x) October 2, 2026

Gerrit Cole, quien será el abridor de los Yankees en el primer encuentro ante Tampa Bay, describió con humor el recorrido que terminó llevando al equipo a Florida.

“Nos alejamos en coche de Tampa, luego fuimos acercándonos de nuevo a Tampa y finalmente volamos a Tampa”, dijo Cole.

Boone aseguró que el plantel mantuvo la calma durante el retraso e incluso algunos jugadores aprovecharon el tiempo para comenzar su preparación para la serie contra los Rays.

De Westchester a LaGuardia para poder viajar a Tampa Bay

El problema obligó a modificar por completo el itinerario de los Yankees. Después de permanecer durante horas en la aeronave original, el equipo abordó autobuses para dirigirse a LaGuardia.

La espera no impidió que los jugadores mantuvieran el ambiente dentro del grupo. Boone relató que incluso bromeó con los auxiliares de vuelo para intentar acelerar el proceso.

“Todos lo manejaron bien. Todo salió bien”, señaló el manager.

Una vez en Tampa Bay, los Yankees pudieron finalmente descansar antes de comenzar su preparación para la Serie Divisional, aunque con menos tiempo del previsto inicialmente.

Yankees y Rays abren la Serie Divisional de la Liga Americana

Nueva York llega a la siguiente ronda después de imponerse en dos partidos a Boston en la Serie de Comodines. Ahora enfrentará a los Rays en una serie al mejor de cinco encuentros que comenzará el sábado.

Los Yankees buscan avanzar hacia una nueva oportunidad de conquistar la Serie Mundial y terminar con una sequía de campeonatos que se extiende desde 2009, cuando conquistaron su último título y estrenaron el nuevo Yankee Stadium.