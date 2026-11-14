ÚLTIMA HORA: México gana 3-1 en su partido de HOY sábado 14 de noviembre

La Selección Mexicana Sub-17 cierra con broche de oro su gira de preparación al imponerse con contundencia 3-1 frente a su similar de Costa de Marfil este sábado 14 de noviembre. Con este triunfo, el conjunto juvenil se reporta listo para encarar su debut en la Copa del Mundo de la categoría en Qatar.

El compromiso amistoso se disputó en las instalaciones del Al Hamriyah Sports Club, en los Emiratos Árabes Unidos, donde los dirigidos por Jürgen Castañeda impusieron condiciones desde la primera mitad. El marcador se abrió al minuto 21 gracias a una anotación de Jonathan de la Fuente, quien encaminó el dominio azteca. Antes de irse al descanso, al 41’, Da’vian Kimbrough amplió la ventaja para darle tranquilidad al cuadro mexicano.

Para la parte complementaria, el conjunto mexicano mantuvo el control del encuentro y sentenció la goleada al minuto 65 por conducto de Juan Carlos Martínez. Aunque el combinado africano intentó reaccionar en la recta final y logró descontar al 81’ con un tanto de Son Guti Glao, la defensiva nacional resistió sin mayores sobresaltos para asegurar la victoria.

Alineación titular de México Sub-17

El estratega Jürgen Castañeda mandó de inicio al terreno de juego a:

Portero : José Miguel Corona

: José Miguel Corona Defensas : Dylan Martínez, Álvaro Velázquez, Alan Hernández y Gerson Gutiérrez

: Dylan Martínez, Álvaro Velázquez, Alan Hernández y Gerson Gutiérrez Mediocampistas : Miguel Rivera, Jonathan De La Fuente y Ángel Reyes

: Miguel Rivera, Jonathan De La Fuente y Ángel Reyes Delanteros: Matthew Arana, Da’vian Kimbrough y Adán Sánchez

Convocatoria de la Selección Mexicana Sub-17 para el Mundial

Estos son los jugadores que representarán al futbol mexicano en la Copa Mundial:

Porteros

José Corona - Tijuana Johan Cuenca - Tigres Marcelo Ávalos - SJ Earthquakes

Defensas

André Godínez - Chivas Gerson Gutiérrez - Chivas Alan Hernández - León Dylan Martínez - Necaxa Adonaí Valdez - América Álvaro Velázquez - Monterrey Miguel de Jesús Rivera - América

Medios

Santiago Cisneros - León Jonathan de la Fuente - Colorado Rapids Edy Lugo - Monterrey Juan Martínez - Querétaro Jesús Orduño - Tijuana Ángel Reyes - A. de San Luis Saulo Tejeda - Dinamo Zagreb Matthew Arana - Houston Dynamo

Delanteros

Da’vian Kimbrough - Dallas FC Fernando Ruíz - Toluca Adán Sánchez - Monterrey

Grupo y fecha de partidos de México en el Mundial Sub-17

México se encuentra en el Grupo K junto a Rumania, Camerún y Venezuela.

México vs Rumania - Sábado 21 de noviembre - 9:30 horas

México vs Camerún - Martes 24 de noviembre - 7:30 horas

México vs Venezuela - Viernes 27 de noviembre - 10:00 horas

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