ÚLTIMA HORA: Muere querido futbolista a los 22 años por un paro cardiaco en pleno entrenamiento

El futbol mundial se viste nuevamente de luto. Wanis Honsor, joven futbolista francés de apenas 22 años, perdió la vida luego de sufrir un paro cardíaco durante un entrenamiento con su club, el Saint-Denis FC.

El trágico suceso ocurrió en plena sesión de práctica, cuando el deportista se descompensó de manera repentina y se desplomó sobre el terreno de juego. Ante la gravedad de la situación, los equipos de emergencia acudieron con inmediatez al lugar para brindarle atención médica. Los paramédicos realizaron labores de reanimación cardiopulmonar durante más de 45 minutos en un desesperado esfuerzo por salvarle la vida; sin embargo, el cuerpo del joven atleta no respondió y se confirmó su fallecimiento.

A través de un sentido comunicado oficial, la directiva e integrantes de la institución expresaron su profundo dolor por la pérdida: “El Saint-Denis FC expresa sus más sinceras condolencias a la familia y allegados de Wanis, ofreciéndoles todo su apoyo durante este terrible momento. Descansa en paz, Wanis. Siempre estarás en nuestros pensamientos y en nuestros corazones”.

𝑾𝒂𝒏𝒊𝒔 𝑯𝒐𝒏𝒔𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒂 𝒒𝒖𝒊𝒕𝒕𝒆́𝒔 𝒂̀ 𝒍’𝒂̂𝒈𝒆 𝒅𝒆 𝟐𝟐 𝒂𝒏𝒔 🕊️



Le FC Rouen 1899 a appris ce matin avec une grande tristesse le décès brutal de Wanis Honsor, victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son club de Saint-Denis FC.



Formé au… pic.twitter.com/B5H1xtbMr3 — FC Rouen 1899 (@fcr1899) November 11, 2026

Otros jugadores que han fallecido dentro de la cancha de futbol

La repentina partida de Wanis Honsor vuelve a encender los focos de alerta en el deporte de alto rendimiento sobre los episodios de muerte súbita y problemas cardiovasculares no detectados en atletas jóvenes.

A lo largo de la historia, el balompié ha registrado episodios trágicos similares que conmovieron al planeta entero:

Marc-Vivien Foé (2003): El seleccionado camerunés se desplomó durante un partido de la Copa Confederaciones ante Colombia en Lyon.

El seleccionado camerunés se desplomó durante un partido de la Copa Confederaciones ante Colombia en Lyon. Antonio Puerta (2007): El lateral del Sevilla falleció días después de sufrir múltiples paros cardíacos en pleno partido de LaLiga frente al Getafe.

El lateral del Sevilla falleció días después de sufrir múltiples paros cardíacos en pleno partido de LaLiga frente al Getafe. Miklos Fehér (2004): El delantero húngaro del Benfica se desvaneció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en un duelo de la liga portuguesa.

El delantero húngaro del Benfica se desvaneció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en un duelo de la liga portuguesa. Cheick Tioté (2017): El mediocampista marfileño perdió la vida tras colapsar durante una sesión de entrenamiento con el Beijing Enterprises.

El caso de Wanis Honsor deja un vacío irreparable en el futbol francés y renueva el llamado de la comunidad médica para reforzar los protocolos de evaluación cardíaca en todos los niveles del deporte profesional.