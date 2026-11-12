ÚLTIMA HORA: Seleccionado Nacional ES BAJA por lesión para los cuartos de final de la Nations League

Este jueves 12 de noviembre del 2026, Estados Unidos dio a conocer en sus redes sociales que tendrá una baja para los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League ante Haití.

La figura de Estados Unidos que deja la concentración por lesión

La Selección informó que Sergiño Dest va a dejar el campo de entrenamiento de Estados Unidos mañana viernes 13 de noviembre del 2026 y regresará con su equipo el PSV. El defensor inició su convocatoria con una lesión menor y tras ser evaluado medicamente han determinado que es mejor que regrese a su equipo y no dispute los encuentros ante Haití.

“NOTICIAS DEL EQUIPO: Sergiño Dest abandonará el campamento de entrenamiento mañana y regresará a @PSV. Dest ingresó al campamento con una lesión menor y, tras una evaluación médica, se le mantendrá fuera de los próximos partidos como medida de precaución.”

TEAM NEWS: Sergiño Dest will depart training camp tomorrow and return to @PSV.



Dest entered camp with a minor injury and following medical evaluation will be kept out of the upcoming matches as a precaution. pic.twitter.com/3oDheamO2O — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) November 12, 2026

Al tener tan pocos días para disputar sus encuentros y al estar ya concentrados, por el momento el equipo no ha confirmado si va a convocar a otro jugador en la posición. Por lo que se mantienen con los jugadores convocados y solo con la baja de Sergiño Dest.

Fecha del Estados Unidos vs Haití

Los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League son juegos de ida vuelta, la actividad comienza con el partido de ida que será este sábado 14 de noviembre del 2026 en el Estadio Parque Sabina.

Haití vs Estados Unidos

Fecha: sábado 14 de noviembre del 2026

Lugar: Estadio Parque Sabina

Para la vuelta, será este martes 17 de noviembre del 2026 en el Estadio TQL Stadium, siendo local el equipo de las barras y las estrellas.