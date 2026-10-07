ÚLTIMA HORA: Tala Rangel responde a las críticas tras sus errores con México: “Todos nos hemos equivocado”

Fecha FIFA para el olvido en la nueva era de la Selección Mexicana de Futbol. Cuatro partidos para los pupilos de Rafael Márquez con saldo de dos empates y dos derrotas ante rivales que están por debajo de México en el ranking FIFA. Lamentablemente para su causa, Raúl Rangel fue uno de los señalados por sus acciones en la derrota ante los Estados Unidos, sin embargo, el famoso Tala le restó importancia a sus errores.

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A su llegada al aeropuerto internacional de Guadalajara, el portero de las Chivas pidió darle vuelta a la página rápidamente: “Al final de cuentas, tranquilo. Es parte de una profesión y de la vida misma. Yo creo que se ha hecho mucho escándalo y más de lo que es. A todos nos pasa, todos nos hemos equivocado y simplemente quedarme con eso”, comentó el canterano rojiblanco.

Por otro lado, Rangel destacó las palabras de Márquez hacia su persona en un momento complicado como guardameta nacional: “Un respaldo y es algo que se aprecia de tu director técnico”., finalizó. A pesar de las palabras del técnico, Alex Padilla fue titular en el último partido de la Fecha FIFA contra Chile, días después de la derrota ante Team USA.

Sueño cumplido

Por otro lado, su compañero de equipo; Santiago Sandoval dio sus impresiones tras vivir sus primeros minutos en la Selección Mexicana mayor: “Es un sueño hecho realidad por lo que trabajas. Es algo especial, es otro nivel y compartes cancha con la gente que veías en tele”, comentó el canterano rojiblanco.

Por sí fuera poco, Sandoval alargó su gran momento en el terreno de juego tras ser elegido como el mejor futbolista del mes de septiembre en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.