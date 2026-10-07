Presentan el flamante nuevo ESTADIO DEL ATLAS y revelan el nombre que llevaría

Todo un complejo innovador en Zapopan, colindante con la Universidad de Guadalajara que incluirá un estadio de primer mundo con capacidad para 40 mil personas, rodeado de pantallas leds y un estilo inglés con la tribuna pegada a la cancha, son algunos de los datos presentados este miércoles 7 de octubre, cuando ha sido oficialmente anunciado el nuevo Estadio de Atlas.

Lo que comenzó como un rumor es una realidad y ha superado de momento la expectativa, pues Atlas tendrá la cancha más moderna del futbol mexicano, echando mano del despacho de arquitectos Papolous, que tiene entre muchas obras el Estadio de Wembley, el Estadio Lusail, el Estadio de Rayados de Monterrey, además del Yankee Stadium o en oto tipo de obras, The Sphere en Las Vegas.

Especialistas en esa clase de obras y complejos deportivos, Atlas tendrá su nueva y flamante casa que proyectan tener listo para las primeras semanas del año 2030 por lo que Atlas deberá seguir por casi cuatro años aún en la cancha del Estadio Jalisco que se quedará sin actividad, considerando que los Leones Negros jugarán en el nuevo Estadio de Atlas.

Este es el nombre que llevaría el nuevo Estadio de Atlas

Este miércoles, en el marco de la presentación oficial del nuevo Estadio de Atlas en los terrenos de la UdG, se expuso que todo el complejo tendrá andadores con amenidades, tendrá canchas deportivas y una de las cabeceras del estadio será retractil para conciertos y otro tipo de eventos.

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Por ello que todo será bautizado con el nombre de Ciudad UdG, lo que nombrará de momento también al propio estadio, aunque parece que todo quedará en un nombre de patrocinador para este proyecto que sin duda será uno de los más importantes en México en los últimos años y el más importante para Jalisco en muchísimos años.