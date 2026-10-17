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Valencia vs Athletic Club: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 17 de octubre, partido de la Jornada 9 de LaLiga; el debut del Vasco Aguirre en el Mestalla y marcador online

Javier Aguirre buscará su primera victoria con el Valencia cuando se enfrente este sábado al Athletic Club

Valencia vs Athletic Club
Valencia vs Athletic Club

Escrito por: Francisco Fernández

Javier 'Vasco' Aguirre se presenta en la cancha del Mestalla buscando su primera victoria como director técnico del Valencia este sábado 17 de octubre cuando se enfrente al Athletic Club en compromiso de la Jornada 9 de LaLiga de España, luego de un debut como visitante en donde obtuvo un valioso punto tras empatar ante el Racing Club.

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Hora exacta del Valencia vs Athletic Club, partido de Vasco Aguirre

Luego de concluir su aventura mundialista con la Selección Mexicana, Javier Aguirre continúa su carrera como director técnico con el Valencia al que buscará sacar de los puestos de descenso de la LaLiga y devolverle el protagonismo que alguna vez lo llevó a dos Finales de UEFA Champions League.

El duelo entre el Valencia y el Athletic Club de Bilbao comenzará en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y marcará el cierre de la jornada sabatina de LaLiga española.

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