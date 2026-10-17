HORA EXACTA para ver Chivas vs Tigres por la Jornada 12 del Aperura 2026: ¿Lloverá en el Estadio Akron por el Huracán Trudy?

La actividad de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa este sábado 17 de octubre cuando se enfrenten en la cancha del Estadio Akron las Chivas de Guadalajara en contra de los Tigres de la UANL en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en un compromiso que podría verse afectado por las condiciones meteorológicas que traiga consigo el Huracán Trudy.

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Hora exacta del Chivas vs Tigres por la Jornada 12

El Rebaño Sagrado quiere dejar atrás una racha de tres partidos sin ganar en la Liga BBVA MX, pero enfrente tendrá que detener a los Tigres que han ganado sus dos más recientes encuentros y parece comenzar a despertar, buscando colarse en puestos de Liguilla.

La cancha del Estadio Akron será el escenario en donde las Chivas se enfrentarán a los Tigres y, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hay una probabilidad del 30% de chubascos, lluvias breves e intermitentes para esta tarde en Guadalajara, por lo que todo apunta a que el partido podrá disputarse sin complicaciones.

Por su parte, el Huracán Trudy continúa con su paso por el Pacífico mexicano y será hasta mañana cuando se ubice a 110 kilómetros al su-suroesre de Playa Perula, Jalisco, alcanzando una categoría 2.

Chivas vs Tigres

Fecha: sábado 17 de octubre

Hora: 17:07 horas

Estadio Akron de Guadalajara

Jornanda 12 del Apertura 2026

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