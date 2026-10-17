Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

HORA EXACTA para ver Chivas vs Tigres por la Jornada 12 del Aperura 2026: ¿Lloverá en el Estadio Akron por el Huracán Trudy?

Chivas y Tigres se enfrentan el duelo de la Jornada 12 que podría ser afectado por la lluvia

Chivas se enfrenta a Tigres
Chivas se enfrenta a Tigres

Escrito por: Francisco Fernández

La actividad de la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa este sábado 17 de octubre cuando se enfrenten en la cancha del Estadio Akron las Chivas de Guadalajara en contra de los Tigres de la UANL en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México, en un compromiso que podría verse afectado por las condiciones meteorológicas que traiga consigo el Huracán Trudy.

Te puede interesar: Keylor Navas confiesa cuál es el primer consejo que le daría a Gilberto Mora si lo tuviese enfrente

Atlante vs Pumas | Resumen y Goles | Highlights | J12 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

Hora exacta del Chivas vs Tigres por la Jornada 12

El Rebaño Sagrado quiere dejar atrás una racha de tres partidos sin ganar en la Liga BBVA MX, pero enfrente tendrá que detener a los Tigres que han ganado sus dos más recientes encuentros y parece comenzar a despertar, buscando colarse en puestos de Liguilla.

La cancha del Estadio Akron será el escenario en donde las Chivas se enfrentarán a los Tigres y, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, hay una probabilidad del 30% de chubascos, lluvias breves e intermitentes para esta tarde en Guadalajara, por lo que todo apunta a que el partido podrá disputarse sin complicaciones.

Por su parte, el Huracán Trudy continúa con su paso por el Pacífico mexicano y será hasta mañana cuando se ubice a 110 kilómetros al su-suroesre de Playa Perula, Jalisco, alcanzando una categoría 2.

  • Chivas vs Tigres
  • Fecha: sábado 17 de octubre
  • Hora: 17:07 horas
  • Estadio Akron de Guadalajara
  • Jornanda 12 del Apertura 2026

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Dibu Martínez es retirado con oxígeno e inmovilizado en el Everton vs Chelsea

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

MINEIRO VS CORITIBA FECHA.png

Brasileirao| ⁠Mineiro vs Coritiba

3:55 p. m.
São Paulo vs Vasco da Gama FECHA.png

Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

6:01 p. m.
BORREGOS CEM VS LINCES UVM FECHA.png

ONEFA|Borregos CEM vs Linces UVM

7:55 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs Rubén Lezama

11:01 p. m.
Fluminense vs Santos FECHA.png

Brasileirao| ⁠⁠Fluminense vs Santos

12:55 p. m.
18 OCT
Bahía vs Flamengo FECHA.png

Brasileirao| ⁠Bahía vs Flamengo

3:25 p. m.
18 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
19 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
19 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
19 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
19 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
19 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
20 OCT
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
20 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
20 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:25 p. m.
21 OCT