Mientras que los Mets tendrán el “refuerzo” de lujo que tanto querían para 2027, los Boston Red Sox comenzaron a tomar decisiones de cara a la próxima temporada de la MLB. Una de ellas fue dejar fuera de su roster al lanzador Zack Kelly, quien después de convertirse en agente libre publicó un emotivo mensaje para despedirse de la organización.

La salida del relevista se produjo antes del inicio oficial de la agencia libre. Kelly había formado parte de Boston durante 6 años, pero una lesión que terminó anticipadamente con su temporada también influyó en su situación dentro del equipo.

Zack Kelly reflexiona tras salir de los Boston Red Sox de la MLB: “Nunca lo di por sentado” (Foto: MLB.com)

La salida de Zack Kelly de los Boston Red Sox

Los Red Sox designaron a Kelly para asignación antes de que comenzara la agencia libre de las Grandes Ligas. El derecho había sido colocado en la lista de lesionados de 60 días a finales de julio por una lesión por estrés en el olécranon, que le impidió volver a lanzar durante la temporada.

Boston lo había contratado con un acuerdo de ligas menores en 2021. Debutó en las Grandes Ligas un año después y se consolidó como relevista durante las temporadas 2024 y 2025. Tras quedar fuera del roster de 40 jugadores, decidió declararse agente libre.

Zack Kelly reflexiona tras salir de los Boston Red Sox de la MLB: “Nunca lo di por sentado” (Foto: MLB.com)

El mensaje completo de Zack Kelly

El lanzador utilizó su cuenta de X para agradecer a la organización, sus compañeros y los aficionados que lo acompañaron durante su etapa en Boston.

“¡Qué recorrido! Agradezco haber formado parte de una organización con tanta historia durante los últimos seis años. Jugar en Fenway Park fue increíble y nunca lo di por sentado. Gracias a la organización, a mis compañeros y a los aficionados por apoyarnos noche tras noche. Espero con entusiasmo el próximo capítulo”, escribió.

What a ride! I’m grateful to have been a part of such a historic organization the last 6 years. Playing at Fenway Park was incredible and something I never took for granted. Thank you to the organization, my teammates, and the fans for being behind us every single night. Looking forward to the next chapter ⚾️ — Zack Kelly (@zack_kelly) November 9, 2026

Kelly terminó la temporada con marca de 0-2 y efectividad de 3.31 en 17 apariciones. En sus 5 años en MLB acumula récord de 8-8 y promedio de carreras limpias de 4.04 en 115 partidos.

El punto fuerte de los Sox para la MLB

Pese a la salida de Kelly, el bullpen podría seguir siendo una de las fortalezas de Boston. El periodista de MLB.com Ian Browne destacó la combinación de Garrett Whitlock y Aroldis Chapman para cubrir la octava y novena entrada.

También señaló que las lesiones de Tyron Guerrero y Justin Slaten perjudicaron al equipo durante el cierre de la campaña. Por eso, consideró que los Red Sox deberían seguir buscando alternativas para reforzar el relevo de cara a 2027.