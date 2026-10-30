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MLB: Los Mets tendrán el “refuerzo” de lujo que tanto querían para 2027

Bo Bichette decidió continuar con los Mets para 2027. El tercera base cobrará 42 millones de dólares y buscará recuperar su mejor versión en Nueva York

New York Mets abrocha un refuerzo de lujo para la temporada 2027
|Crédito: New York Mets

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Los Mets de Nueva York comienzan a definir su plantel para la temporada 2027 de la MLB y una de sus figuras ya tomó una decisión sobre su futuro. Se trata de Bo Bichette, quien ejerció su opción de jugador para permanecer en Queens, según reportes publicados el jueves 29 de octubre.

El “refuerzo” de lujo será, en realidad, la continuidad del tercera base. Bichette tenía la posibilidad de salir de su contrato y probar la agencia libre, pero seguirá con la organización después de una primera campaña con dificultades y una recuperación ofensiva durante el transcurso del año.

Su permanencia aporta estabilidad a un equipo que terminó último en su división por primera vez desde 2003. Además, el pelotero de 28 años fue el líder de los Mets en carreras impulsadas durante 2026, con 78.

Bo Bichette continuará en los New York Mets en 2027
|Crédito: New York Mets

¿Cuánto cobrará Bo Bichette con los Mets en 2027?

Bichette recibirá 42 millones de dólares por la temporada 2027, como parte del contrato de tres años y 126 millones que firmó antes de su llegada a Nueva York. La decisión le permite mantener ese salario y posponer una eventual salida al mercado.

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Sin embargo, su futuro después de la próxima campaña seguirá abierto. El acuerdo contempla otra opción de jugador para 2028, por lo que podrá volver a evaluar su continuidad. De haber abandonado el contrato este año, habría recibido una compensación de cinco millones de dólares.

Los números que Bo Bichette buscará mejorar con los Mets

El exjugador de los Toronto Blue Jays disputó 160 partidos en 2026, con promedio de bateo de .260, porcentaje de embasado de .312 y slugging de .390. También conectó 18 cuadrangulares y terminó con un OPS de .702.

Bo Bichette en los Mets
|Crédito: New York Mets

Su producción mejoró después del complicado arranque. En sus últimos 114 encuentros bateó para .281, pegó 16 jonrones y registró un OPS de .772. Ese repunte alimenta la expectativa de verlo recuperar protagonismo durante su segunda temporada en Nueva York.

Los Mets buscarán regresar a la postemporada luego de quedarse fuera en dos años consecutivos. Contar con una versión más productiva de Bichette sería una ayuda para alcanzar ese objetivo.

Con Bichette en tercera y Francisco Lindor en las paradas cortas, el lado izquierdo del cuadro queda definido.

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