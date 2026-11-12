Zague, ex América, en TV Azteca: “Chivas es un equipo en el que ya existe un trabajo bien desarrollado”

Chivas ha conseguido recuperar protagonismo en la Liga BBVA MX y su rendimiento bajo la dirección de Gabriel Milito ya genera comentarios entre figuras identificadas con otros clubes, como un ex América. Precisamente ha sido Zague quien analizó en TV Azteca al Guadalajara y dijo que puede ser campeón.

Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, analista de TV Azteca y máximo goleador histórico de las Águilas, destacó el trabajo que existe en el conjunto rojiblanco. Sin embargo, también señaló una condición fundamental para que pueda competir por el campeonato: mantener completo su plantel y evitar nuevas lesiones.

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Zague dice qué es lo fundamental para que Chivas sea campeón

Para Zague, Chivas tiene argumentos futbolísticos para convertirse en candidato al título de la Liga BBVA MX. El exdelantero considera que los jugadores han asimilado la propuesta de Gabriel Milito y que el equipo dejó atrás aquella irregularidad que durante varios torneos le impidió consolidarse.

Sin embargo, el analista de TV Azteca puso el foco en la importancia de contar con todos sus futbolistas disponibles. Para el examericanista, evitar más bajas por lesión será clave si Guadalajara quiere sostener su nivel en el Apertura 2026.

Zague en La Granja VIP (Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Zague)

Todo lo que dijo Zague de Chivas en TV Azteca

“Creo que lo de Chivas es algo que hemos venido mencionando durante varias jornadas. Chivas es un equipo en el que ya existe un trabajo bien desarrollado, implementado por su entrenador y que los futbolistas han comprado esa idea futbolística de su entrenador”, dijo Zague.

Además, agregó: “Creo que el Guadalajara ya no nos sorprende. Es un equipo que durante muchos torneos estaba siempre en el limbo, el Guadalajara que generaba muchas expectativas, pero no daba ese ancho que todos esperábamos. Hoy sí es una realidad, es un equipo que va a pelear, para mí, el título. Es un candidato fuerte, serio, con cuadro completo”.

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Zague sabe lo que es marcarle goles a Chivas

El reconocimiento de Zague tiene un antecedente especial por su trayectoria con el América. El exdelantero disputó numerosos Clásicos Nacionales y convirtió 10 goles frente a Guadalajara, cifra que lo coloca como el máximo anotador azulcrema en la historia de este enfrentamiento. Hoy, desde su faceta como analista, reconoce al Rebaño Sagrado.