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Zague en TV Azteca Deportes: ''Yo pagué el boleto de avión de mi padre en el centenario del América’’

El analista de TV Azteca recordó la vez que tuvo que traer a su señor padre a la Ciudad de México con sus propios recursos para estar en el aniversario del América.

América aniversario
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Con motivo del homenaje a Guillermo Ochoa por parte del Club América en el duelo ante los Tuzos del Pachuca, Luis Roberto Alves 'Zaguito' recordó cómo él tuvo que poner de sus propios recursos para que su padre José Alves Dos Santos ''El Lobo Solitario' pudiera estar en el centenario de las Águilas y no tuvo un trato especial por parte de la directiva azulcrema.

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En la Mesa Protagonista de TV Azteca Deportes, Luis Roberto Alves 'Zague', otra leyenda del América reiteró lo mal manejado que está el trato a los históricos jugadores que han defendido la playera de las Águilas por parte de la directiva de Coapa: ''Yo tuve que traer a mi padre, yo tuve que pagar el boleto de avión de mi padre. Seguro para él fue la experiencia más significativa, estaba feliz de la vida, pero yo pagué el boleto de mi cartera.'', comentó nuestro analista.

Álvaro López Sordo secundó la anécdota de Zaguito: ''Eso no corresponde, la institución tiene que cuidar a sus jugadores, lo hemos visto con el señor Campos en la FIFA, viajan a las leyendas como corresponden. Yo no sé sobre los directivos milenials, pero, Carlos Reinoso no se puede olvidar, es el máximo símbolo del americanismo, pero para la directiva parece que no. El mismo Enrique Borja, Antonio Carlos Santos, Adrián Chávez. Perfecto que le hagan homenaje a Guillermo Ochoa, pero también hagánle a los demás.'', comentó.

Cabe destacar que, Luis Roberto Alves 'Zague' es el máximo goleador en toda la historia del Club América con 188 anotaciones, su señor padre (q.e.p.d) es el quinto de la lista con 109 tantos.

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