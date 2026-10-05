3 consecuencias que Martín Anselmi ha sufrido luego de traicionar a Cruz Azul

Han pasado casi dos años desde que la Liga BBVA MX se sorprendió luego de la inesperada salida de Martín Anselmi de Cruz Azul, esto después de un año en la institución y de haber llevado al cuadro celeste a una final de Liga, así como estar cerca de otra en el siguiente torneo.

cruz azul

En el año que Martín Anselmi estuvo en México, Cruz Azul destacó como uno de los clubes que mejor jugaba al futbol; sin embargo, su salida del club se dio en medio de mucha polémica por la forma en cómo se dio esta, por lo que muchos lo consideran un “traidor” al interior de La Noria.

¿Qué consecuencias ha tenido Martín Anselmi tras salir de Cruz Azul?

Decepción en Porto: Su primera travesía en Europa fue uno de los peores momentos en su etapa como profesional, pues Martín Anselmi no solo no pudo llevar al Porto a la Champions, sino que decepcionó en el Mundial de Clubes y, además, perdió la Primeira Liga con el Benfica.

Su primera travesía en Europa fue uno de los peores momentos en su etapa como profesional, pues no solo no pudo llevar al Porto a la Champions, sino que decepcionó en el Mundial de Clubes y, además, perdió la Primeira Liga con el Benfica. “Funado” de la Liga BBVA MX: El hecho de haber salido por la puerta de atrás de Cruz Azul ha ocasionado que, hasta ahora, ningún equipo lo busque de vuelta, pues entienden que pese a su gran estilo de juego la poca confianza ejercida en él podría cobrar factura a mediano y largo plazo.

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Decepcionó en Brasil y ahora lo hace en España: Con el Botafogo disputó 18 encuentros, mismos en los que salió derrotado en nueve ocasiones. Ahora, en el Elche, sigue sin sumar victorias en los primeros seis compromisos disputados, por lo que ya se habla de una posible salida de la institución.

¿Cuáles fueron los números de Martín Anselmi en Cruz Azul?

Martín Anselmi abandonó Cruz Azul en enero del 2025 luego de haber llegado un año antes en la institución. Con los cementeros disputó dos Liguillas, una final, una semifinal y obtuvo 28 victorias, 10 empates y 12 descalabros en 50 partidos oficiales con los de La Noria, creando una efectividad superior al 60 por ciento.