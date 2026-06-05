Daizen Maeda: el veloz mediocampista japonés que también triunfa en Escocia

La Selección de Japón llegará a esta Copa Mundial de la FIFA como una de las escuadras más importantes no solo de su continente, sino a nivel internacional. Parte de lo anterior deriva del gran nivel de varios de sus futbolistas, destacando lo que ocurre con Daizen Maeda.

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Nacido el 20 de octubre de 1997, Daizen Maeda es un futbolista de 28 años de edad que actualmente brilla en la primera división de Escocia con el Celtic, equipo con el que recientemente fue campeón. Por tal motivo, no está de más conocer su historia a unos días de su debut en el Mundial 2026.

Daizen Maeda, ¿la joya de Japón para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Ya sea como extremo por izquierda, falso 9 o centro delantero, la realidad es que Daizen Maeda no solo es reconocido por la relación que tiene con el gol, sino por contar con una velocidad sublime, así como una constante presión sobre su rival en el primer tercio del campo.

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Vale decir que su carrera como profesional comenzó en el Matsumoto Yamaha para, posteriormente, pasar al Yokohama Marinos, en donde quedó goleador en 2021. Un año después llegó su oportunidad en Europa bajo el Celtic de Escocia, equipo en donde milita en la actualidad.

Con el conjunto escoces se ha convertido en una pieza clave de tres cuartos del campo en adelante; además, ha sumado distintos títulos de Liga y Copa, así como un registro de 79 anotaciones y 38 pases a gol en 212 encuentros disputados, lo cual habla de su regularidad en el campo.

¿Cuántos juegos mundialistas tiene Daizen Maeda con Japón?

Su debut en la Selección de Japón se dio en 2019, por lo que tuvo participación en Qatar 2022 disputando 183 minutos en tres partidos y anotando un gol. Por tal motivo, se espera que sea uno de los titulares en el eje de ataque de una escuadra que promete dar mucho de qué hablar en esta Copa Mundial de la FIFA.