Hugo Larsson, la joya del mediocampo sueco que es pretendida por Real Madrid

La Copa Mundial de la FIFA surge como el escenario perfecto para que distintas instituciones a nivel internacional analicen el accionar de algunas estrellas a corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo de lo anterior es el Real Madrid, quien sigue de cerca a Hugo Larsson.

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Con apenas 21 años de edad, Hugo Larsson se ha consolidado como una de las figuras más importantes de la Selección de Suecia rumbo a esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Por tal motivo, era de esperarse que el técnico del cuadro sueco fuera criticado por dejarlo fuera de este evento pese al interés que el cuadro merengue tiene en él.

¿Quién es Hugo Larsson, joya de Suecia que quiere el Real Madrid?

Nacido el 27 de junio del 2004 en Svarte, Hugo Larsson es un mediocampista de contención sueco que mide 1.87 metros de altura y que, en la última temporada, ha generado mucho interés de parte de varios equipos gracias a su participación en el Eintracht Frankfurt de la primera división alemana.

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Larsson suma tres temporadas con el Frankfurt, mismas en donde ha evolucionado con el paso de los años. Además, ya registra diez anotaciones y siete asistencias en 119 juegos pese a ser contención, lo cual habla de la forma en cómo también suele trascender al ataque.

Estas son algunas características por las cuales el Real Madrid analizaría su posible compra una vez terminara la Copa Mundial de la FIFA 2026, esto considerando que, según Transfermarkt, su valor es de 28 millones de euros gracias a lo hecho en la última campaña.

¿Cuáles son los números de Hugo Larsson con la Selección de Suecia?

El debut de Hugo Larsson se dio en enero del 2023 y, hasta el momento, registra 12 encuentros con la Selección Absoluta de Suecia, destacando dos de la clasificación de la UEFA. A pesar de ello, el entrenador decidió no convocarlo para esta Copa Mundial de la FIFA 2026, lo cual ha generado muchas críticas en su contra.