Las 5 figuras que podrían acompañar a Gilberto Mora en el Mundial 2030

Este miércoles 14 de octubre el balompié nacional está de fiesta dado que se celebra el cumpleaños número 18 de Gilberto Mora, quien es considerado una de las joyas más grandes que el futbol mexicano ha entregado no solo en estos años, sino en la historia.

Entrevista con Erick Sánchez: Ver jugar a Gilberto Mora es impresionante | TV Azteca Deportes

Gilberto Mora tuvo una destacada participación en la última Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que, para el evento del 2030, llegaría con 21 años de edad. Ahora bien, ¿qué otras jóvenes promesas podrían acompañar al mediocampista ofensivo en este evento en donde México desea destacar?

Los jugadores que acompañarían a Gilberto Mora en el Mundial 2030

Mateo Chávez: El jugador del Az Alkmaar llegará al Mundial del 2030 con 26 años de edad, misma que es idónea para el futbolista de alto rendimiento a nivel internacional.

El jugador del Az Alkmaar llegará al Mundial del 2030 con 26 años de edad, misma que es idónea para el futbolista de alto rendimiento a nivel internacional. Rodrigo Huescas: Si recupera el nivel que tuvo antes de su lesión, el canterano de Cruz Azul acompañaría a Gilberto Mora en el Mundial 2030 con 26 años.

Si recupera el nivel que tuvo antes de su lesión, el canterano de Cruz Azul acompañaría a en el Mundial 2030 con 26 años. Armando González: El surgido de Chivas llegaría a este Mundial con apenas 27 años de edad, la cual podría ayudarlo a ser el elemento titular de la Selección Mexicana.

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Hugo Camberos : Si el canterano de Chivas mantiene el nivel que ha demostrado hasta ahora, podría ser el elemento al ataque que acompañe a Gilberto Mora con 23 años.

: Si el canterano de Chivas mantiene el nivel que ha demostrado hasta ahora, podría ser el elemento al ataque que acompañe a con 23 años. Santiago Sandoval: El mediocampista ofensivo llegaría al Mundial 2030 con apenas 22 años de edad, por lo que si refuerza ciertos aspectos ofensivos, podría ser una gran opción para Rafael Márquez.

¿Qué jugadores de experiencia acompañarían a Gilberto Mora en la Selección?

Así como estas jóvenes figuras podrían destacar junto a Gilberto Mora, otros elementos llegarían al Mundial con más experiencia y ayudarían al mexicano a no tener tanta presión. Entre estos destacan Raúl Rangel, Johan Vásquez, Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones.