Aaron Rodgers está frente a una de las últimas decisiones de su carrera. El quarterback cuatro veces ganador del premio MVP quedó fuera de los Pittsburgh Steelers después de una ruptura que terminó por dinamitar su relación con Mike McCarthy. A sus 42 años, y en una temporada que había anunciado como la última de su trayectoria, el histórico pasador vuelve a estar disponible en el mercado de la NFL.

La separación se aceleró después de una entrevista que era imposible que pasara inadvertida en la historia reciente de la franquicia. En The Pat McAfee Show, Rodgers cuestionó el comportamiento de McCarthy, lo acusó de quedarse dormido durante reuniones de quarterbacks, faltar a encuentros con el equipo y perder la conexión con integrantes del vestidor.

También relató un episodio que desconcertó a los jugadores durante el medio tiempo de la derrota contra Philadelphia. Según su versión, el entrenador terminó la charla con un inesperado “¡Uno, dos, tres, Packers!“, una referencia al equipo con el que ambos construyeron buena parte de sus carreras.

Rodgers fue todavía más contundente cuando le preguntaron por su futuro en Pittsburgh.

“No voy a volver a Pittsburgh. Esa oportunidad ya pasó”, respondió.

La organización decidió seguir adelante sin él y su salida abre un escenario que parecía improbable hace apenas unos días. Rodgers todavía tiene el talento y la experiencia para despertar interés, pero su edad, sus números recientes y la manera en que terminó su relación con Pittsburgh pueden complicar la búsqueda de un nuevo equipo.

Aaron Rodgers EXPOSED Mike McCarthy on live TV.



"falling asleep in meeting... snoring... wakes up... falls asleep again... snores"



"missing meetings"



"lost the locker room"



broke down a huddle saying “1, 2, 3, packers.”



😳😳😳 pic.twitter.com/p2TZrvsJ4m — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) November 25, 2026

New England Patriots, una oportunidad en medio de la incertidumbre

Los Patriots aparecen entre los destinos que podrían ofrecerle una última oportunidad. La lesión de Drake Maye abrió un problema en la posición y Tommy DeVito asumió la titularidad.

Nueva Inglaterra todavía tiene aspiraciones competitivas y podría considerar la experiencia de un quarterback que conoce prácticamente todos los escenarios de presión que existen en la NFL. Rodgers, además, tendría la posibilidad de incorporarse a una franquicia que necesita encontrar estabilidad mientras espera la recuperación de su titular.

No hay una negociación confirmada, pero los Patriots figuran entre las alternativas que han ganado atención tras su salida de Pittsburgh.

Baltimore Ravens, un rival que podría aprovechar la oportunidad

Baltimore también aparece en las conversaciones. Los Ravens tienen problemas físicos en la posición de quarterback y recientemente incorporaron a Jacoby Brissett, mientras esperan la evolución de Lamar Jackson.

La posibilidad tiene un ingrediente adicional. Los Steelers no querían facilitar que Rodgers terminara en manos de un rival divisional como Baltimore. Ahora que quedó fuera de Pittsburgh, los Ravens podrían evaluar si su experiencia representa una alternativa para afrontar el cierre de la campaña.

La situación de Jackson y el rendimiento de Brissett serán factores determinantes para saber si existe espacio para otro quarterback.

Atlanta Falcons, una alternativa desde la NFC

Atlanta es otro equipo que merece atención. Michael Penix Jr. ha tenido dificultades durante la temporada y la franquicia todavía busca respuestas para mantenerse en la pelea por la División Sur de la Conferencia Nacional.

Los Falcons cuentan con armas ofensivas importantes como Drake London y Bijan Robinson. Un quarterback con la experiencia de Rodgers podría encontrar un escenario atractivo si la organización considera necesario modificar su rumbo.

Por ahora, se trata de una posibilidad planteada en los reportes sobre su futuro, no de una negociación confirmada.

¿Se acabó la carrera de Aaron Rodgers?

La alternativa más sencilla también podría ser la definitiva. Rodgers había anticipado que 2026 sería su última temporada como profesional y su salida de Pittsburgh podría adelantar el final de una trayectoria que lo llevará al Salón de la Fama.

En su campaña con los Steelers acumuló 2,241 yardas, 16 pases de touchdown y seis intercepciones. Su porcentaje de pases completos fue de 60.9 por ciento, cifras que reflejan una temporada irregular y algunos problemas para sostener el nivel que lo convirtió en uno de los mejores quarterbacks de su generación.