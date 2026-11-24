La NFL estrenará el Thanksgiving Eve, un partido de temporada regular que se disputará en la víspera del Día de Acción de Gracias. Los Green Bay Packers y Los Angeles Rams fueron elegidos para inaugurar esta nueva fecha en el calendario, este miércoles 25 de noviembre en el SoFi Stadium de California.

No se trata de un encuentro reprogramado. La liga anunció desde mayo su intención de ampliar la jornada de Thanksgiving, que por primera vez contará con cinco partidos repartidos entre miércoles, jueves y viernes.

¿Por qué la NFL programó un partido antes de Thanksgiving?

El futbol americano forma parte de las celebraciones del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos desde hace décadas. Los Detroit Lions comenzaron su tradición de jugar durante esta festividad en 1934 y los Dallas Cowboys se incorporaron en 1966.

La NFL agregó un tercer encuentro en horario nocturno en 2006 y posteriormente aprovechó otra fecha comercial del calendario estadounidense: el Black Friday, que comenzó a tener su propio partido en 2023.

Para 2026, la liga llegó a un acuerdo con Netflix para transmitir el primer encuentro de Thanksgiving Eve. Con ello, los aficionados tendrán tres días consecutivos de futbol americano antes de la habitual jornada dominical.

La elección del miércoles también fue contemplada en la preparación del calendario. Tanto Green Bay como Los Ángeles descansaron durante la Semana 11, por lo que ninguno tuvo que jugar el domingo anterior.

Whole lot of football coming your way for Thanksgiving Week 🏈 pic.twitter.com/JP0FU0EUnf — NFL (@NFL) November 24, 2026

¿Quiénes juegan este miércoles y cómo queda el calendario de Thanksgiving 2026?

Los Packers y Rams llegan con idéntico récord de seis victorias y cuatro derrotas, en plena pelea por los boletos a la postemporada de la Conferencia Nacional.

Además del enfrentamiento entre Jordan Love y Matthew Stafford, el encuentro contará con una presentación de U2 durante el espectáculo de medio tiempo, como parte de las celebraciones por los 50 años de la banda irlandesa.

Estos son los cinco partidos programados durante las festividades, con horarios del centro de México: