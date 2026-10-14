Al Ahli vs Al Nassr; la hora para ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en la Liga de Arabia Saudí

Se trata, sin duda, de uno de los compromisos más interesantes y reñidos que habrá esta semana dentro de la primera división de Arabia Saudita, misma que presenciará un auténtico duelo de poder a poder entre el Al Ahli y el Al Nassr, equipo en donde está Cristiano Ronaldo.

Mundo de Gigantes Cristiano Ronaldo

Para muchos, tanto el Al Ahli como el Al Nassr son los equipos más fuertes y con más renombre que existe en la Liga de Arabia Saudi, por lo que expertos consideran este juego como el más atractivo que puede haber en la temporada. Ahora bien, ¿cuál será la participación de Cristiano Ronaldo?

¿Cómo llegan Cristiano Ronaldo y el Al Nassr a este juego?

Después de la polémica que generó su participación con la Selección de Portugal en la última fecha FIFA, Cristiano Ronaldo volvió a Arabia Saudita para demostrar de qué está hecho, pues logró un par de anotaciones en el último encuentro de Liga que el equipo amarillo tuvo.

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Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca de superar la cuota de los 1,000 goles como profesional; sin embargo, también entiende que es fundamental sacar un resultado positivo contra el Al Ahli, equipo que se encuentra en el primer lugar de la clasificación liderados por Neves, Watkins y Marinelli.

Actualmente, el Al Nassr se encuentra en el tercer lugar de la clasificación general con 19 unidades producto de seis victorias, un empate y una derrota, así como 19 goles a favor por siete en contra. De hecho, si vence a su rival y el al Qasidiya no suma, Cristiano y sus compañeros volverá a la cima en Arabia Saudita.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el Al Ahli vs Al Nassr?

Será este jueves 15 de octubre cuando el King Abdullah Sports abra sus puertas para el duelo entre el Al Ahli y el Al Nassr, el partido más importante de esta semana. Cabe decir que este comenzará en punto de las 12 del día (tiempo centro de México) y podrá verse en vivo a través de Fox One.