Al Nassr vs Al Wasl; la hora para ver EN VIVO a Cristiano Ronaldo en la Champions League Asiática

Cristiano Ronaldo está a prácticamente nada de superar la marca de las 1,000 anotaciones, convirtiéndose en el primer jugador en la historia de este deporte en cumplir este récord. Por tal motivo, es preciso conocer más detalles respecto a su siguiente duelo con el Al Nassr.

Mundo de Gigantes Cristiano Ronaldo

Será este lunes cuando Cristiano Ronaldo volverá a la acción para enfrentar la Jornada 3 de la Champions League Asiática, en un duelo entre el Al Nassr y el Al Wasl. Debido a esta situación, luce interesante conocer todos lo que ocurrirá en este enfrentamiento de corte internacional.

¿Cómo le ha ido a Cristiano Ronaldo en la temporada actual con el Al Nassr?

En esta temporada Cristiano Ronaldo ha tenido la oportunidad de registrar un total de nueve compromisos con el Al Nassr, equipo en donde suma 693 minutos distribuidos en dos competiciones (Liga de Arabia Saudita y Champions League Asiática, respectivamente hablando).

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En este tiempo, el astro portugués registra cinco anotaciones, mismas de las cuales una se dio en la Asian Champions League. Ante ello, el delantero del conjunto amarillo espera ser relevante en el campo cuando el Al Nassr reciba al Al Wasl en el duelo más intenso de esta jornada.

En función a lo anterior, vale decir que, después de dos partidos, el Al Nassr ha quedado por debajo de las expectativas al registrar 3 de 6 puntos posibles luego de un triunfo y una derrota, así como tres goles a favor y cinco en contra que lo colocan en el puesto 8 del sector B.

¿Cuándo y a qué hora es el próximo duelo de la Champions League?

Este lunes 26 de octubre el mundo se paralizará una vez más cuando el Al Nassr de Cristiano Ronaldo vuelva a la cancha para enfrentarse al Al Wasl, en duelo correspondiente a la Champions League Asiática a llevarse a cabo en punto de las 12:15 horas, todo por las pantallas de Disney Premium.