Al Qasidiya vs Al Sadd; la hora para ver EN VIVO a Julián Quiñones en la Champions League Asiática

Este lunes estará lleno de futbol a nivel internacional y, como era de esperarse, la comunidad mexicana se hará presente en el terreno de juego con Julián Quiñones, quien aparecerá en el campo durante el compromiso de Champions League entre Al Qasidiya y Al Sadd.

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Este compromiso, que forma parte de la Jornada 3 de la Champions League Asiática, enfrentará a una de las mejores escuadras de Arabia Saudita contra una institución que suele destacar a nivel continental, por lo que seguramente Julián Quiñones estará en el campo.

¿Cómo le ha ido a Julián Quiñones en la temporada actual con el Al Qadisiya?

Entre algunas ausencias que ha tenido por decisión técnica, así como las ocasiones de peligro que se ha perdido y el impacto de otros jugadores, los números de Julián Quiñones con el Al Qadisiya en esta temporada han sido inferiores en relación a las últimas dos campañas en Asia.

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A pesar de ello, vale decir que el campeón con Atlas y América registra cinco anotaciones y tres pases a gol en 922 minutos distribuidos a lo largo de 11 partidos en la temporada, mismos de los cuales dos han sido hasta ahora de la Champions League de Asia.

En cuanto al Al Qadisiya, el conjunto saudí se ubica en la sexta posición de su grupo dentro de la Champions League con 4 unidades producto de un triunfo y un empate, así como tres goles a favor y dos en contra, mismos de los cuales uno de ellos fue precisamente de Julián Quiñones.

¿Cuándo y a qué hora será el partido entre Al Qadisiya y Al Sadd?

Será este lunes 26 de octubre cuando el Al Qasidiya abra las puertas del Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd para medirse al Al Sadd en la fecha 3 de la Asian Champions League, en un duelo a llevarse a cabo en punto de las 12:15 horas a través de Disney Premium.