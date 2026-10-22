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Al Qadisiya vs Al Hilal; la hora para VER EN VIVO a Julián Quiñones en la Jornada 11 de Arabia Saudita

Julián Quiñones espera tener mucha participación en el duelo entre el Al Qadisiya y el Al Hilal, uno de los mejores partidos dentro de Arabia Saudita.

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|Instagram: Julián Quiñones

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Se trata, sin duda, de uno de los juegos más atractivos e interesantes que habrá este fin de semana a nivel internacional, pues medirá al Al Qadisiya de Julián Quiñones frente al Al Hilal, en un auténtico duelo de poder a poder dentro de la primera división de Arabia Saudita.

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La temporada 2026 - 2027 de la Liga Saudí ha sido una de las mejores en la historia reciente del Al Qadisiya, equipo en donde, de la mano de Julián Quiñones, está peleando ferozmente por el liderato. Sin embargo, ahora se enfrentará a un candidato serio al título asiático.

¿Cómo le ha ido a Julián Quiñones en la temporada actual con el Al Qadisiya?

Después de diez partidos disputados hasta el momento (uno más que el resto de los contendientes), el Al Qadisiya de Julián Quiñones se encuentra en la primera posición de la tabla general en Arabia Saudita luego de sumar 25 unidades gracias a ocho triunfos, un empate y una derrota.

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El equipo rojo, además, acumula 24 goles a favor por nueve en contra, siendo la segunda mejor ofensiva de la campaña. No obstante, ahora se enfrentarán al segundo lugar general que, con 27 dianas hasta ahora, quiere arrebatarle el liderato al cuadro del delantero mexicano.

En cuanto a Julián Quiñones, el atacante mexicano ha disputado un total de 12 compromisos a lo largo de la temporada actual, mismos de los cuales nueve han sido en la primera división saudí. En estos el delantero registra cuatro goles y tres asistencias, lo cual habla de su gran estado de forma.

¿Cuándo y a qué hora ver a Julián Quiñones en el Al Qadisiya vs Al Hilal?

Al Qadisiya y Al Hilal disputarán el que es, probablemente, el duelo más interesante y atractivo que habrá dentro de la temporada 2026 de Arabia Saudita. Este compromiso se llevará a cabo el viernes 23 de octubre a las 12:00 horas, y podrás verlo a través de Fox One.

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