Alejandro Zendejas brinda soluciones y una gran noticia para Guillermo Almada en el Club América

Mientras el Club América dejaría de jugar en el Estadio Banorte, el equipo también recibe novedades positivas de cara al cierre del Apertura 2026. Alejandro Zendejas recuperó protagonismo después de varias semanas fuera de actividad y comienza a mostrar nuevamente su capacidad para marcar diferencias en el ataque azulcrema.

Así como el América tiene un cierre del torneo algo complejo, Guillermo Almada encuentra motivos para confiar en uno de sus futbolistas más importantes. El mediapunta estadounidense volvió a tener oportunidades y respondió con goles y asistencias en los últimos compromisos de las Águilas.

América en el Apertura 2026 ¿Qué jugador es el de máxima confianza del América? (X: América)

Alejandro Zendejas llega en buena forma a la última jornada y a la Liguilla

Después de superar un periodo fuera de las canchas, Zendejas comenzó a recuperar ritmo y a competir nuevamente por un lugar en las alineaciones de Almada. Su regreso representa una alternativa ofensiva para el entrenador, especialmente ante la necesidad de encontrar soluciones en los últimos partidos del campeonato.

El América viene de empatar 2-2 frente a Pumas en el Clásico Capitalino, pero el rendimiento individual de Zendejas dejó señales positivas. El futbolista participó directamente en dos de los tantos ante Atlas y también consiguió marcar frente al conjunto universitario.

Alejandro Zendejas, jugador del Club América

Su recuperación llega en un momento importante, con la última jornada del torneo y la Liguilla en el horizonte. Almada podrá contar con un jugador que empieza a recuperar su mejor versión y que puede aportar tanto en la generación de juego como en la definición.

Álex Zendejas brilla con estos números en sus últimos juegos

De acuerdo con los datos compartidos por Dataref México, Zendejas tuvo participación directa en 3 de los últimos 7 goles que anotó América durante sus dos compromisos más recientes. Su aporte se distribuyó así:

Ante Atlas: asistencia a Brian Rodríguez para el 3-0.

asistencia a Brian Rodríguez para el 3-0. Ante Atlas: anotación para el 4-0.

anotación para el 4-0. Ante Pumas: gol para abrir el marcador en el 1-0.

América América tiene a Alex Zendejas como su goleador, aunque aún le faltan 5 anotaciones para alcanzar al máximo romperredes (Club América)

Estos registros muestran la influencia que recuperó el futbolista en el ataque azulcrema. Para Guillermo Almada, contar con Zendejas en estas condiciones es una noticia positiva antes de afrontar los partidos que definirán el rumbo del América en el Apertura 2026.