¿Fácil? El calendario del América para el cierre del Apertura 2026 en noviembre

El Club América afrontará las últimas jornadas de la fase regular del Apertura 2026 con el objetivo de conservar el liderato de la tabla de posicones y llegar en buena posición a la Liguilla en noviembre. El equipo dirigido por Guillermo Almada tendrá dos compromisos por delante, incluido un Clásico Capitalino y una visita a Tigres.

Las Águilas llegan a este tramo del torneo con una campaña competitiva, pese a las lesiones y a que algunos refuerzos se incorporaron de manera progresiva. Brian Rodríguez, lesionado, ha destacado en el ataque, mientras que el rendimiento del equipo como visitante ha sido uno de los puntos fuertes del semestre.

Club América en el Estadio Banorte ¿Cuál es la peor racha del América en el Estadio Banorte? (X: América)

El calendario del Club América en noviembre de 2026

El América tendrá dos partidos fuera de casa durante el cierre de la fase regular. Los dos encuentros están programados para noviembre.

Jornada 16: Pumas UNAM vs. América. Sábado 7 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México.

Sábado 7 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México. Jornada 17: Tigres UANL vs. América. Sábado 21 de noviembre, a las 21:00 horas, en el Estadio Universitario, San Nicolás de los Garza.

Después del duelo con Toluca, las Águilas visitarán a Pumas en uno de los partidos más esperados de la CDMX y cerrarán la fase regular ante Tigres, en un escenario exigente.

Liga BBVA MX Apertura 2026 America vs Pachuca Henry Martin of America during the 14th round match between America vs (and) Pachuca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on October 25, 2026 in Mexico City, Mexico. (MexSport Agency/MexSport Agency)

¿Cuándo jugaría el Club América en la Liguilla?

La Liguilla del Apertura 2026 está prevista para disputarse entre el 25 de noviembre y el 13 de diciembre (la final podría ser el 27 si los compromisos de Toluca en la Copa Intercontinental dificultan el calendario). Los cuartos de final comenzarían con los partidos de ida el 25 y 26 de noviembre, mientras que las vueltas se jugarían el 28 y 29.

america-decepcion-ultimos-resultados-estadio-banorte.jpg (X: América)

Si el América conserva una posición que le permita clasificarse, conocerá a su rival una vez concluida la fase regular y definido el orden de la tabla. Su calendario de Liguilla dependerá de lo que dictamine la Liga BBVA MX.

Por ahora, el objetivo inmediato de las Águilas será cerrar la fase regular con buenos resultados en noviembre y llegar a la Liguilla con la ventaja deportiva que puede ofrecerles terminar en los primeros puestos.