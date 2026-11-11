¿Alexis Vega o Gilberto Mora? Rafael Márquez debe tomar una profunda decisión en México

Mientras la Hormiga González ha recibido una mala noticia en México, otra incógnita comienza a tomar fuerza dentro de la Selección Nacional: quién será el encargado de portar el número 10. El regreso de Alexis Vega a la convocatoria abre una disputa con Gilberto Mora, quien recibió ese dorsal durante el inicio del proceso de Rafael Márquez.

Así como Gilberto Mora luce un reloj discreto, el juvenil también ha llamado la atención por la responsabilidad que asumió con uno de los números más emblemáticos del futbol. Sin embargo, la presencia del delantero de Toluca abre el debate.

México vs. Jamaica La Selección de México jugará vs. Jamaica los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League

Rafa Márquez debe decidir quién es el 10 de México: Gilberto Mora o Alexis Vega

Gilberto Mora recibió el dorsal 10 durante la convocatoria de septiembre y respondió con una actuación destacada ante Colombia. El futbolista marcó el gol que permitió a México conseguir un empate 1-1 en el debut de Rafa Márquez.

Ahora, el regreso de Alexis Vega abre el debate. Pues el atacante de Toluca utilizó el 10 en los Mundiales de Qatar 2022 y Norteamérica 2026, aunque en la última edición apenas disputó 11 minutos. Los 28 convocados trabajan en Mayakoba sin dorsales asignados. Ante Jamaica se sabrá quién será el nuevo 10.

Alexis Vega festeja gol contra Jamaica en las eliminatorias (Mexsport)

Grandes estrellas que han utilizado el 10 de México

A lo largo de las Copas del Mundo, distintas figuras del futbol mexicano llevaron ese dorsal. Entre ellas aparecen Tomás Boy, Luis García, Cuauhtémoc Blanco, Giovani dos Santos y el propio Alexis Vega.

Cuauhtémoc lo utilizó en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, mientras que Giovani dos Santos lo portó en Brasil 2014 y Rusia 2018. Por su parte, Gilberto Mora recibió el número luego del Mundial 2026.

ALEXIS VEGA MÉXICO VS ARGENTINA (Reuters)

Los mejores futbolistas de la historia han utilizado el número 10

El dorsal también tiene un peso especial en el futbol internacional. Pelé lo convirtió en uno de los números más reconocidos con Brasil, mientras que Diego Maradona y Lionel Messi reforzaron su significado con Argentina. Ronaldinho y Zinedine Zidane son otros de los tantos grandes ejemplos.

Tradicionalmente, el 10 se relaciona con futbolistas creativos, capaces de generar, asistir y marcar diferencias en ataque. Ahora, Rafael Márquez deberá decidir si mantiene esa responsabilidad en manos de Gil Mora o se la devuelve a Alexis Vega.