Ex Chivas: La mala noticia que recibió la Hormiga González en plena Fecha FIFA con México

Aunque Armando “Hormiga” González ya lleva más goles siendo suplente que el propio titular en Olympiacos, su buen momento en el futbol europeo no parece suficiente para ganarse un lugar en el once inicial de la Selección Mexicana. Rafael Márquez tendría otros planes para la delantera de cara a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Mientras que muchos se preguntan el nivel de estudios de la Hormiga González, el delantero también enfrenta una competencia importante por un puesto en el equipo nacional. El atacante de Chivas tendrá que esperar su oportunidad, pues Santiago Gimenez apunta a comenzar como titular en la serie frente a Jamaica.

Hormiga González El mexicano suma 6 goles y 2 asistencias. Mientras que el ucraniano Roman Yaremchuk apenas registra una anotación en 10 encuentros. (Facebook: Armando González)

Hormiga González quedaría por detrás de Santiago Gimenez

La decisión de Rafael Márquez parece un duro golpe para la “Hormiga”, quien atraviesa un buen momento goleador en Grecia, donde suma seis anotaciones. Sin embargo, de acuerdo con los reportes desde la concentración mexicana, el cuerpo técnico se inclinaría por Gimenez para ocupar el puesto de centro delantero.

La ausencia de Raúl Jiménez por lesión también obligó a modificar las opciones ofensivas del equipo. En ese escenario, la Hormiga tendría que esperar desde el banquillo para intentar sumar minutos durante la eliminatoria.

¿Juega Santiago Gimenez en Porto vs. Napoli en el partido de Champions League? (Foto: IG / Santiago Gimenez)

Un voto de confianza para Santi Gimenez sobre Armando González

Santiago Gimenez sería el elegido pese a que no marca con la Selección Mexicana desde septiembre de 2025. El cuerpo técnico apostaría por su experiencia internacional y su actividad en la Champions League, donde recientemente dio una asistencia frente al Napoli.

Además, Rafael Márquez sorprendió con la convocatoria de Armando León, delantero que milita en el futbol de Croacia. El atacante buscará convencer al entrenador y competir por una oportunidad en el combinado nacional.

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¿Por qué es tan importante esta Fecha FIFA para la Selección Mexicana?

México afrontará los cuartos de final de la Concacaf Nations League frente a Jamaica, en una serie a dos partidos que definirá su clasificación al Final Four. El encuentro de ida será el sábado 14 de noviembre, a las 19:00 horas del centro de México, en Kingston.

La vuelta se disputará el martes 17 de noviembre, a las 20:30 horas, en Monterrey. Los cuatro equipos que superen esta instancia avanzarán al Final Four, programado para el 25 y 26 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles.