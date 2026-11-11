Gilberto Mora le esquiva al lujo: el reloj que utiliza el joven mexicano de Tijuana

Mientras estrellas como Lionel Messi utilizan relojes de lujo, Gilberto Mora apuesta por un “reloj” mucho más discreto para acompañar sus entrenamientos y controlar su estado físico. El joven futbolista de los Xolos de Tijuana utiliza una pulsera inteligente Whoop, diseñada especialmente para monitorear el rendimiento de los deportistas.

Así como hasta el Piojo Alvarado utiliza un reloj de lujo, Mora prefiere una herramienta enfocada en obtener datos sobre su cuerpo antes que lucir un accesorio tradicional. Se trata de una tecnología que también utilizan figuras del deporte como Cristiano Ronaldo y LeBron James.

Gilberto Mora podría perderse el último partido con Tijuana y Sebastián Abreu tendría varios problemas ante Atlante (Foto: IG / Gilberto Mora)

Gilberto Mora no utiliza un reloj convencional

La pulsera Whoop no tiene pantalla ni notificaciones. Su diseño busca evitar distracciones y recopilar información biométrica durante las 24 horas del día, incluso mientras el usuario duerme o realiza actividades cotidianas.

El dispositivo está pensado para deportistas que necesitan conocer cómo responde su organismo a las exigencias físicas. Por eso, en lugar de mostrar la hora o permitir consultar mensajes, concentra sus funciones en el seguimiento de la actividad, el descanso y la recuperación.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Necaxa vs Tijuana Gilberto Mora of Tijuana during the 16th round match between Necaxa vs (and) Tijuana as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Victoria Stadium, on November 06, 2026 in Aguascalientes, Mexico. (Alex Avalos/Alex Avalos)

¿Cómo es el reloj que utiliza Gilberto Mora? Detalles y tecnología

Las versiones más recientes de la marca son Whoop 5.0 y Whoop MG. Entre sus características se encuentran una autonomía superior a los 14 días, resistencia al agua y un cargador inalámbrico que permite recuperar la batería sin quitarse la pulsera de la muñeca.

A través de sus sensores y de una aplicación móvil, el sistema analiza tres aspectos principales:

Esfuerzo (Strain): mide la carga cardiovascular y el estrés físico acumulado durante el día, en una escala de 0 a 21.

mide la carga cardiovascular y el estrés físico acumulado durante el día, en una escala de 0 a 21. Recuperación (Recovery): calcula el nivel de preparación del cuerpo mediante indicadores como la frecuencia cardíaca en reposo, la temperatura de la piel y la variabilidad de la frecuencia cardíaca.

calcula el nivel de preparación del cuerpo mediante indicadores como la frecuencia cardíaca en reposo, la temperatura de la piel y la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Sueño (Sleep): registra las distintas fases del descanso y estima cuántas horas necesita el usuario según su actividad.

Gilberto Mora (MEXSPORT)

La versión Whoop MG incorpora además funciones de grado médico, entre ellas la posibilidad de realizar electrocardiogramas y detectar posibles episodios de fibrilación auricular.

El modelo comercial también es diferente al de los relojes tradicionales: funciona mediante una membresía anual que da acceso a las herramientas de análisis de la aplicación. Según los planes informados por la marca, las opciones van desde los 199 dólares anuales para Plan One hasta los 359 dólares para Plan Life.