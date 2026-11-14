Este sábado 14 de noviembre del 2026, se disputa el partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League entre Jamaica vs México y ambos equipos y adieron a conocer sus alineaciones.

Te invitamos a leer: Jamaica vs México EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión por Azteca Deportes HOY sábado 14 de noviembre; marcador online del partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026

Alineaciones para el Jamaica vs México

Alineación de Jamaica

Para el juego de ida, Rudolph Speid decide mandar a los siguientes futbolistas:

Portero: Jahmila Waite

Defensas: Miguel Freckleton, Richard King, Joel Latibeaudiere y Xourtney Clarke

Mediocampistas: Karoy Anderson, Kyle Ming, Ronaldo Webster y Renaldo Cephas

Delanteros: Javon East y Kaheim Dixon

Alineación de México

Rafael Márquez decide mandar el siguiente once inicial contra Jamaica. Busca imponer condiciones desde el partido de ida.

Portero: Raúl Rangel

Defensas: César Montes, Johan Vásquez, Jesus Gallardo e Israel Reyes

Mediocampistas: Roberto Alvarado, Luis Romo, Erik Lira y Gilberto Mora

Delanteros: Santiago Gimenez y Julián Quiñones

El juego será en el National Stadium, también conocido como Independence Park, ubicado en Kingston y comienza en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

¿Cómo ver el Jamaica vs México EN VIVO y GRATIS?

El Jamaica vs México lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de de Azteca 7 y en la app de Azteca Sietey la app Azteca en Vivo.

La transmisión del encuentro comienza en punto desde las 18:50 horas tiempo del centro de México.

El Jamaica vs México va a tener la narración y el analisis de todo el equipo de TV Azteca Deportes. Estarán Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos ‘Warrior’ Guerrero y David Medrano para poder darte todos los detalles que necesitas.

El LINK para ver el Jamaica vs México EN VIVO y GRATIS

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