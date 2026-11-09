Álvaro Fidalgo vuelve a causar baja en Betis: el partido que se pierde

Así como muchos se preguntan sobre la convocatoria de Rafa Márquez en la Selección Mexicana, Álvaro Fidalgo vuelve a quedar fuera de los planes inmediatos del Real Betis. El mediocampista no estará disponible para el próximo compromiso del conjunto español debido a su participación con el combinado nacional.

Mientras muchos se preguntaban por qué Álvaro Fidalgo no jugó en Borussia Dortmund vs. Betis, el mexicano tampoco había tenido actividad en el triunfo por 2-0 frente al Elche. Manuel Pellegrini lo dejó en el banco durante todo el encuentro y ahora perderá otro partido por su convocatoria internacional.

Elche vs Betis (Instagram: Álvaro Fidalgo)

El partido que se perderá Fidalgo en Betis por culpa de la Selección Mexicana

Fidalgo no podrá jugar ante el CDA Navalcarnero, en el encuentro correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey 2026-27. El partido se disputará el jueves 12 de noviembre, a las 12:00 horas del Centro de México (19:00 en España).

El compromiso había sido programado originalmente para finales de octubre, pero tuvo que aplazarse tras un accidente ferroviario en Urda que afectó la logística. El Betis llegará con varias ausencias por los llamados de distintas selecciones nacionales, entre ellas las de Ez Abde, Nelson Deossa, Marc Roca, Álvaro Valles y el propio Fidalgo.

alvaro-fidalgo-competencia-betis-volvera-america.jpg (Instagram: Álvaro Fidalgo)

El Navalcarnero, equipo de la Segunda RFEF —cuarta categoría del futbol español—, intentará aprovechar su condición de local para dar la sorpresa ante el conjunto verdiblanco.

Álvaro Fidalgo suma pocos minutos con Real Betis

La falta de participación del mexicano con Manuel Pellegrini se ha convertido en una constante durante la temporada 2026-27. Fidalgo acumula apenas 66 minutos en 4 partidos de LaLiga y todavía no ha sido titular. Sus apariciones llegaron ante Real Madrid, Getafe, Barcelona y Celta de Vigo.

betis-vs-getafe-donde-ver-vivo-alvaro-fidalgo-laliga.jpg (X: Álvaro Fidalgo)

Tampoco tuvo oportunidades en la visita al Elche. Aunque Pellegrini realizó los 5 cambios disponibles, el mediocampista permaneció en el banquillo durante el triunfo por 2-0.

Desde el último parón internacional, Fidalgo apenas ha disputado 35 minutos en los últimos 8 encuentros del Betis. Por eso, la convocatoria de Rafa Márquez puede darle una oportunidad para recuperar ritmo de juego, aunque todavía está por verse qué participación tendrá en los compromisos de la Selección Mexicana ante Jamaica.