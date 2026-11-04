¿Por qué no juega Álvaro Fidalgo en Borussia Dortmund vs Real Betis por Champions League?

Así como hay mexicanos en Europa que reciben buenas noticias, Álvaro Fidalgo atraviesa un momento complicado en el Real Betis. El mediocampista no podrá participar en el encuentro ante Borussia Dortmund por la cuarta jornada de la UEFA Champions League, luego de que el club confirmara que el mexicano presenta un proceso vírico.

Mientras se habla de Fidalgo y la convocatoria de México para la Fecha FIFA, el futbolista busca recuperar protagonismo en el conjunto español. Desde la pausa internacional de octubre apenas acumuló 35 minutos en 6 partidos y su ausencia en Alemania llega en medio de una competencia importante por un lugar en el mediocampo.

Álvaro Fidalgo no viajó a Alemania para el partido por la Champions League

Aunque inicialmente apareció en la convocatoria de Manuel Pellegrini, Fidalgo fue descartado antes del viaje del equipo desde Sevilla. Los servicios médicos recomendaron que permaneciera en España debido a una infección viral.

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“Finalmente Fidalgo no viaja a Dortmund para el partido de Champions League debido a un proceso vírico”, comunicó el Real Betis a través de sus redes sociales.

Fidalgo sí contempla esa posibilidad en algún momento, aunque también aclaró que quiere permanecer mucho tiempo en España.|@alvarofidalgo

El mexicano no será la única ausencia del equipo verdiblanco. Cucho Hernández y Junior Firpo tampoco estarán disponibles por problemas físicos. El club espera que Fidalgo evolucione favorablemente y pueda regresar para el compromiso de LaLiga frente al Elche, programado para el domingo.

Detalles de Borussia Dortmund vs. Real Betis

El partido entre Borussia Dortmund y Real Betis se disputará este miércoles 4 de noviembre en el Signal Iduna Park, por la cuarta jornada de la UEFA Champions League.

Fecha: miércoles 4 de noviembre de 2026.

Horario: 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Estadio: Signal Iduna Park, Alemania.

Transmisión: TNT Sports y HBO Max.

Números de Álvaro Fidalgo desde su llegada al Real Betis

Desde que llegó al conjunto verdiblanco en febrero de 2026, Fidalgo disputó 18 partidos, 10 de ellos como titular, y marcó un gol. Sin embargo, su participación disminuyó después de la Fecha FIFA de octubre.

En los 6 encuentros posteriores a esa pausa internacional, el mediocampista sumó apenas 35 minutos, repartidos en dos partidos de LaLiga: ante Celta de Vigo y Barcelona. Tampoco volvió a ser titular desde mayo, por lo que necesita recuperar continuidad para ganarse un lugar en los planes de Pellegrini.

