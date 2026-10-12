América buscaría el REGRESO de Guillermo Ochoa en 2027; estas serían las condiciones

Se trata, sin duda, de una de las noticias más inesperadas que el futbol mexicano tendrá en este cierre del año. El Club América tendría en mente el regreso de Francisco Guillermo Ochoa para el 2027, motivo por el cual es preciso que conozcas todos los detalles al respecto.

Colectivamente, al América no le alcanza

Como sabes, Guillermo Ochoa fue homenajeado en el último partido de la Selección luego de la actuación que tuvo en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, esto no exime que el portero mexicano pueda regresar al América, club con el que debutó de forma profesional.

¿Cuál es el plan del América para concretar el regreso de Guillermo Ochoa?

De acuerdo con información del portal El Futbolero, la directiva del Club América tiene en mente buscar el regreso de Francisco Guillermo Ochoa de cara al torneo Clausura 2027 de la Liga BBVA MX; sin embargo, este retorno sería una especie de homenaje y no un refuerzo como tal.

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La fuente detalla que la intención en Coapa es que Guillermo Ochoa sea registrado en el primer equipo durante el 2027 para, así, brindar las condiciones necesarias para que pueda disputar un partido oficial en la cancha del Estadio Banorte, misma que fue su casa durante muchos años.

¿Cuáles son las condiciones para que Guillermo Ochoa regrese al América?

El portal menciona que la primera gran condición es convencer a Guillermo Ochoa de volver de su retiro para disputar al menos un juego con la casaca del América; del mismo modo, el club necesita encontrar el partido idóneo para ello y, posteriormente, completar los datos de su registro.

Cabe mencionar que Guillermo Ochoa es, junto a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los únicos futbolistas que han logrado formar parte de seis ediciones mundialistas en la historia, lo cual habla del nivel que el portero mexicano llegó a tener a lo largo de prácticamente dos décadas.