Es canterano del América y jugó el Mundial; hoy reveló la FECHA de su regreso al club en Europa

El Club América cuenta con una de las plantillas más importantes que ha tenido a lo largo de los últimos años, misma que, sin embargo, no suma demasiados canteranos de renombre como sí ocurría en temporadas pasadas, lo cual habla del cambio que la directiva ha hecho en este rubro.

Colectivamente, al América no le alcanza

Uno de los ejemplos más claros de lo anterior es precisamente Edson Álvarez, quien fue campeón con América en el 2018 y que, posteriormente, ha fraguado una interesante carrera en Europa, motivo por el cual no está de más conocer su retorno a las canchas en Inglaterra.

¿Cuándo volverá Edson Álvarez a las canchas con el West Ham?

El canterano del América se perdió los últimos duelos de la Championship con el West Ham, institución en la que ha sumado solo un juego en la temporada actual debido a un sinfín de situaciones, entre las que destacan problemas físicos y su deseo de salir del conjunto inglés.

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Al final, Edson Álvarez se mantendrá al menos unos meses más en el West Ham con la intención de recuperar la categoría con miras a la Premier League, esto considerando que actualmente el conjunto hammer se encuentra en la segunda posición de la tabla general con 15 unidades.

Dicho esto, y una vez regresado a los entrenamientos con el resto del equipo, todo haría indicar que el canterano del América podría tener participación este viernes cuando el West Ham enfrente al QPR en la segunda división de Inglaterra, en duelo programado para iniciar a las 13:00 horas.

¿Qué números tuvo Edson Álvarez en el América?

Antes de emigrar al futbol del viejo continente, Edson Álvarez disfrutó de gratos momentos en la Liga BBVA MX como, por ejemplo el título obtenido con el América a manos de Cruz Azul. Además, el Machín registró cinco anotaciones y un pase a gol en 113 duelos disputados.