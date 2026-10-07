América estrenará uniforme por el 110 aniversario del club; ¿cuándo y contra quién será?

Comienza la cuenta regresiva para uno de los momentos más esperados por la afición en este segundo semestre del año. El Club América se dice listo para estrenar su uniforme conmemorativo al 110 aniversario de la institución, por lo que aquí conocerás más al respecto.

Colectivamente, al América no le alcanza

Fue el 12 de octubre de 1916 cuando se dio el nacimiento del Club América, equipo que en los próximos días cumplirá 110 años de creación. Por tal motivo, la directiva tiene en mente estrenar su nuevo uniforme nada más y nada menos que ante este equipo de la Liga BBVA MX.

¿Cuándo estrenará su uniforme conmemorativo el América?

Fue a través de las redes sociales del Club América que el equipo confirmó el estreno de este jersey dos días antes de su fecha de aniversario; es decir, el sábado 10 de octubre, cuando la institución capitalina dispute la Jornada 11 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Será este día cuando el conjunto azulcrema dispute el duelo frente a Monterrey en la cancha del Estadio Banorte, misma que se espera esté a reventar considerando la noticia que la directiva le entregó a sus aficionados, los cuales esperan celebrar con todo su aniversario en el campo.

¿De qué color es el jersey conmemorativo del América?

De acuerdo con las filtraciones soltadas en redes sociales, la nostalgia será el elemento que se apodere de este nuevo jersey del América toda vez que su base será el amarillo crema, así como tintes de azul marino oscuro que se reflejarán, sobre todo, en la zona de los puños y el cuello.

En esta indumentaria el pecho tendría el emblema circular con las letras C y A en lugar del característico escudo del cuadro azulcrema; además, debajo del cuello, en la zona de la espalda, se lee la siguiente descripción: “Club América 110 años”, haciendo alusión al festejo capitalino.