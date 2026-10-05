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La PREOCUPANTE racha del América cada vez que enfrenta a sus grandes rivales

América extendió una racha que comienza a pesar demasiado ante sus grandes rivales y que ya tiene más de un año acompañando al conjunto azulcrema.

Guillermo Almada
Guillermo Almada destaca a uno de sus jugadores en conferencia de prensa|Crédito: @ClubAmerica / X

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

América atraviesa una situación difícil de ignorar cuando aparecen los partidos de mayor rivalidad.

La derrota 2-0 frente a Chivas, en el amistoso disputado en Oakland durante la Fecha FIFA, llevó a las Águilas a 11 Clásicos consecutivos sin conseguir una victoria frente a Guadalajara, Cruz Azul o Pumas, considerando partidos oficiales y amistosos.

Ángel Sepúlveda marcó los dos goles del encuentro para darle el triunfo al Guadalajara, primero de penal al minuto 13 y posteriormente con un remate de cabeza al 23'.

El resultado no entregaba puntos para el Apertura 2026, pero sí extendió una tendencia que acompaña al América desde hace más de un año.

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¿Cuándo ganó América su último Clásico?

Hay que remontarse hasta el 27 de septiembre de 2025. Aquella noche, América derrotó 4-1 a Pumas en la Jornada 11 del Apertura 2025. Desde entonces ha enfrentado 11 veces a alguno de sus tres principales rivales sin volver a ganar.

La racha incluye encuentros de Liga BBVA MX, Liguilla y amistosos.

Durante el actual Apertura 2026, por ejemplo, América cayó 4-3 contra Cruz Azul y empató 2-2 frente a Chivas. Posteriormente llegaron los dos amistosos de esta Fecha FIFA: empate 0-0 ante La Máquina y ahora derrota 2-0 frente al Guadalajara.

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América tendrá otra oportunidad frente a Pumas

La llegada de Guillermo Almada tampoco ha conseguido cambiar inmediatamente la tendencia.

El entrenador todavía no registra una victoria en un Clásico desde que tomó el banquillo azulcrema, aunque el América continúa peleando en la parte alta de la clasificación.

Su siguiente oportunidad para terminar con la sequía será precisamente frente al último equipo al que consiguió vencer en esta clase de partidos.

Pumas aparecerá en el calendario durante noviembre. Hasta entonces, América tendrá una estadística incómoda acompañándolo: más de un año y 11 enfrentamientos consecutivos contra Chivas, Cruz Azul y Pumas sin poder celebrar una victoria.

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